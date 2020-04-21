«الصحة العالمية» عن «قيود كورونا»: استعدوا لأسلوب حياة جديد

المصدر: بكين، جنيف - وكالات

أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد تدريجيا وقالت إنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان فستكون هناك عودة للعدوى.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية تاكشي كاساي، إن إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها وإنه ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس.

وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أن عملية التكيف مع الوباء ستكون هي الوضع الطبيعي لحين التوصل إلى لقاح للفيروس.

من جهة أخرى ردت منظمة الصحة العالمية الاثنين على انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن طريقة تعامل المنظمة الأممية مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلة إن البيت الأبيض تم إطلاعه على جميع المعلومات الخاصة بالوباء «من اليوم الأول».

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس في مؤتمر صحافي بجنيف:«لم نخف شيئا عن الولايات المتحدة منذ اليوم الأول».

وأكد غيبرييسوس ما جاء في تقرير صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية الأحد بأن خبراء الصحة الأميركيين تلقوا من ممثلي منظمة الصحة العالمية، معلومات باستمرار بشأن وضع الفيروس التاجي مع بدء ظهوره في الصين.

وتابع غيبرييسوس إن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي لديها خبراء في منظمة الصحة العالمية، هناك دول أخرى لها ممثلون أيضا، ولكن هذا لا يعني أنه يتمتعون بميزة على الدول الأخرى، موضحا بالقول «نعطي معلوماتنا للجميع... فهذا شرط مسبق للوقاية».

