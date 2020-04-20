العراق: «كورونا» يحول دون اللقاءات التنسيقية للانتخابات المبكرة

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، بأن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يحول دون إكمال اللقاءات التنسيقية، للشهر الجاري، مع شركاء العملية الانتخابية، تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها «تواصلت مع شركاء العملية الانتخابية بشكل واسع، لإيصال رسائل تتضمن سياسة الثقة التي اعتمدتها المفوضية من خلال تنسيق اللقاءات معهم في موعد يحدد كل شهر، لكن جائحة (كورونا) حالت دون إكمال اللقاءات خلال هذا الشهر». ولفتت اللجنة إلى أنها تنتظر تشريع الملاحق الفنية من أجل التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة، وأكدت أنها تعمل بكل جهد استعداداً لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة، وفقاً للمعايير الدولية.