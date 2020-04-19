الكويت تعيد مواطنيها من الخارج ضمن خطة إجلاء لـ 19 يوما

المصدر: الكويت - وكالات

أكد أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الیوم الأحد، أن مكافحة كورونا لن تنجح بدون الالتزام بالإجراءات الصحية.

وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في كلمة نقلها تلفزيون الكويت إن البلاد تعيش فرحة كبيرة مع بدء عودة أبناء الكويت من الخارج قبل حلول شهر رمضان، موضحا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل عودة كل المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أمير الكويت خلال كلمة له اليوم الأحد، أنه يجب على المواطنين العائدين من الخارج الالتزام بالحجر الصحي، وكذلك استمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس، لأن الدولة الكويتية لن تنجح دون الالتزام بالإجراءات الصحية.

وبدأت الكويت اليوم الأحد إعادة مواطنيها من الخارج بعد انتظار دام أسابيع بسبب إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا

وأعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح البدء في إعادة نحو 50 ألف مواطن كويتي من مختلف أصقاع العالم وفق خطة أقرها مجلس الوزراء الإثنين الماضي.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية الإجلاء 19 يوما وتتضمن عدة إجراءات صحية ووقائية لضمان صحة العائدين وصحة وسلامة المجتمع.

وكان وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح أعلن أن المرحلة الأولى التي بدأت اليوم سوف تشمل الكويتيين الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وتركيا ثم تليها مراحل لإجلاء بقية المواطنين.