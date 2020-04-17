أيرلندا تدعم منظمة الصحة العالمية بمضاعفة مساهمتها

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن الإندبندنت

أعلنت أيراندا إنها ستضاعف مساهمتها لمنظمة الصحة العالمية أربعة أضعاف وذلك بعد بضعة أيام من سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمويل الولايات المتحدة من المنظمة الدولية.

وقال نائب رئيس الحكومة الأيرلندية سايمون كوفيني، يوم الخميس إن بلاده ستتبرع بمبلغ 9.5 ملايين يورو لمنظمة الصحة العالمية هذا العام 2020 كمساعدة لها من أجل جهودها على مقاومة فيروس كورونا.

وقال كوفيني في تعليقه على أهمية منظمة الصحة العالمية «الكثير من دول العالم تعتمد على خبرات، وقدرات منظمة الصحة العالمية من أجل إنقاد أرواح شعوبها»

من جانبه قدم مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس شكره لأيرلندا على تبرعاتها السخية ودعمها المستمر. وكتب تغريدة قال فيها«شكراً جزيلا لسايمون كوفيني والشعب الأيرلندي على دعمهم المستمر لمنظمة الصحة العالمية، ومساهمتكم المتزايدة في عام 2020 والبالغة 9.5مليون يورو»

وجاء قرار أيرلندا بعد أن قال ترامب إنه سيوقف مساهمة بلاده في تمويل منظمة الصحة العالمية، نظرا لتعاملها مع أزمة فيروس كورونا. واتهم المنظمة الدولية بالفشل في «الحصول على المعلومات ومشاركة الآخرين بها بشفافية، في الوقت المناسب ولقي موقف

الرئيس الأميركي الإدانة والرفض من خبراء الصحة والسياسيين في شتى أنحاء العالم.

ووصفت رئيسة اتحاد الأطباء الأميركيين خطوة الرئيس الأميركي بأنها»خطوة خطرة في الاتجاه الخاطئ والتي ستزيد من صعوبة القضاء على فيروس كورونا«وقال كوفيني إن خطوة ترامب تعتبر»قرارا أهوجا«وسط تفشي الوباء.

وقال وزير الصحة الايرلندي سايمون هاريس إن أي جهود لتقويض عمل منظمة الصحة العالمية يعتبر»خطرا وغير منطقي وضار".

وتبلغ تبرعات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية 400 مليون دولار سنويا عام 2019، أي ما يعادل 15% من ميزانية المنظمة.