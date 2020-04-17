أخبار سارة من ألمانيا.. عدوى وباء كورونا تتراجع

المصدر: برلين - وكالات

انخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، بحسب بيانات معهد «روبرت كوخ» الألماني للأبحاث والتحاليل.

وأظهرت أحدث إحصائية نشرها المعهد مساء الخميس أن كل مصاب ينقل العدوى حاليا لأقل من شخص، حيث يبلغ معدل الاستنساخ الآن 7ر0.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الاستنساخ يوضح عدد الأشخاص الذين ينقل إليهم الشخص المصاب العدوى في المتوسط.

يُذكر أن رئيس المعهد لوتار فيلر ذكر يوم الثلاثاء الماضي أن دحر الوباء يتطلب أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1، مشيرا إلى أنه يبلغ حاليا (وقت الإدلاء بالتصريح) 2ر1.

كما أوضحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في إطار الإعلان عن أولى خطوات التخفيف التدريجي لقيود كورونا،الأربعاء، أن أي زيادة طفيفة في معدل الاستنساخ سيكون لها عواقب وخيمة.

ومع ذلك، ذكر فيلر أن تخفيف قيود كورونا لا يتوقف فقط على معدل الاستنساخ، بل أيضا على نسبة الأشخاص الذين لديهم مناعة ضد المرض بين السكان وقدرة النظام الصحي على استيعاب المصابين.

وبحسب تقديرات «روبرت كوخ»، شُفي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حاليا نحو 77 ألف شخص.

من جهته ذكر رئيس ديوان المستشارية في برلين، هيلغه براون، أن فعالية الإجراءات المتخذة في مواجهة أزمة جائحة كورونا منحت ألمانيا تقديرا دوليا كبيرا.

وقال براون اليوم في تصريحات لإذاعة «برلين-براندنبورغ» إنه تم دحر انتشار الفيروس على نحو ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، وأضاف: «هذا نجاح ضخم يحسدنا عليه العالم بأكمله... كثيرون من نظرائي على مستوى العالم يتصلون بي ويسألون: كيف حققتم ذلك؟».

ورغم النجاحات، ناشد براون المواطنين التحلي بالصبر والانضباط، مؤكدا أهمية عدم صعود منحنى الإصابات مجددا الآن حتى يمكن تعقب المصابين والمخالطين بهم.

