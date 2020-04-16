السودان يوقف الصلوات في المساجد والكنائس

أعلنت السلطات السودانية، أمس، إيقاف إقامة الصلوات لدى المسلمين والمسيحيين، لمدة ثلاثة أسابيع، بالعاصمة الخرطوم التي سيحظر فيها التجول نهائياً اعتباراً من السبت، وذلك لكبح انتشار وباء «كوفيد-19».

وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نصرالدين مفرح، في بيان بثه التلفزيون الرسمي «إيقاف الصلوات بكل مساجد وكنائس ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع».

وأشار الوزير الى أن القرار تم بناءً على فتوى من مجمع الفقه الاسلامي، وهو أعلى جهة حكومية تعنى بالفتوى.

وأعلنت السلطات السودانية، الإثنين الماضي، فرض حظر التجول الشامل في كل أجزاء العاصمة الخرطوم لثلاثة أسابيع ابتداءً من السبت.

الخرطوم ■أ.ف.ب