فرقة عمل أوروبية لتنسيق دور جيوش «الاتحاد» في مواجهة «كورونا»

المصدر: بروكسل - وام

كلّف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، جوزيب بوريل، دائرة العمل الخارجية الأوروبية بإنشاء فرقة عمل مخصصة لدعم وتسهيل تبادل المعلومات مؤقتاً حول المساعدة العسكرية التي تقدمها الجيوش الوطنية لدعم السلطات المدنية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، إن القرار يعتبر متابعة ملموسة للمؤتمر المرئي لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم 6 أبريل الجاري، وتضم فرقة العمل خبراء من الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي، وخدمات أخرى حسب الحاجة.

وتوفر فرقة العمل في المقام الأول نقطة مركزية للدول الأعضاء من خلال منصة عبر الإنترنت، لتبادل الطلبات وأفضل الممارسات والمعلومات الأخرى ذات الصلة ردّاً على تفشي الفيروس.

وستعزز فرقة العمل أيضاً جهود الاتصالات الاستراتيجية حول المساهمات التي تقدمها القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في معالجة آثار الوباء، وتساعد في تحديد الدروس المستفادة والآثار المحتملة على السياسة الأمنية والدفاعية، لتعزيز المرونة والتأهب لحالات الأزمات في المنطقة مستقبلاً.

ومن خلال العمل في خدمة الدول الأعضاء، يمكن لفرقة العمل تقديم الدعم لمركز تنسيق الاستجابة للطوارئ، حسب الضرورة، بشأن استخدام الأصول العسكرية للدول الأعضاء في سياق الحماية المدنية في أوروبا. كما ستنسق فرقة العمل بشكل وثيق مع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ما يضمن التكامل والتعزيز المتبادل وتجنّب الازدواجية.

تضم فرقة العمل خبراء من الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي وخدمات أخرى.