تزامنا مع الاحتفال بعيد ميلاد مؤسسها.. كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ

المصدر: سول - رويترز

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الثلاثاء عدة صواريخ كروز قصيرة المدى صوب البحر في حين أطلقت طائرات سوخوي صواريخ جو-أرض في إطار تدريبات عسكرية جارية.



وجاءت اختبارات الصواريخ عشية عطلة وطنية في كوريا الشمالية للاحتفال بيوم ميلاد كيم إيل سونج مؤسس البلاد وجد الزعيم الحالي كيم جونج أون.



وقال مسؤولون في هيئة الأركان المشتركة بجيش كوريا الجنوبية للصحافيين إن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ المضادة للسفن حوالي الساعة السابعة صباحا (2200 بتوقيت جرينتش) وسقطت في البحر على بعد أكثر من 150 كيلومترا قبالة بلدة مونتشون على الساحل الشرقي وإن طائرات سوخوي أجرت تجارب إطلاق صواريخ أيضا.



ولم تذكر الهيئة عدد الصواريخ التي تم إطلاقها، لكنها قالت إن تحليلا مفصلا لعمليات الإطلاق يجري بالتعاون مع المخابرات الأمريكية.



وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي لرويترز إن أحدث الاختبارات جزء من تدريبات فصل الشتاء التي تجريها كوريا الشمالية منذ أسابيع وإن المخاوف من تفشي فيروس كورونا كانت سببا في تأجيل بعض الاختبارات.



وأشار المسؤول إلى أن كوريا الشمالية استخدمت صاروخا مضادا للسفن مماثلا في يونيو 2017، وهي المرة الأخيرة التي يُعرف أنها اختبرت فيها مثل هذا السلاح.



وتجري كوريا الشمالية تدريبات عسكرية منذ أسابيع شملت إطلاق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى في الأسابيع القليلة الماضية. ويقول محللون إن بيونج يانغ أطلقت الشهر الماضي تسعة صواريخ باليستية في أربع جولات من الاختبارات.



ويوم الأحد ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم زار قاعدة جوية وتابع تدريبات طائرات مقاتلة وطائرات هجومية.