ارتفاع الإصابات الجديدة بـ «كورونا» في الصين لأعلى مستوى منذ 6 أسابيع

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت الصين أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ نحو ستة أسابيع نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج في تأكيد للتحديات التي تواجهها بكين في منع حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس، فيما أظهر تعداد لـ«فرانس برس»، أمس، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الفيروس حول العالم إلى أكثر من 114 ألف وفاة، وتم تشخيص أكثر من مليون و853 ألفاً و300 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.

وتم الإعلان عن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين خلال 24 ساعة، فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من مارس الماضي.

وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيس 82160 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3341 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن 98 من الحالات الجديدة لأشخاص دخلوا الصين من بلد آخر في زيادة قياسية جديدة وبارتفاع عن 97 حالة تم تسجيلها قبل يوم، وتراجع عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض إلى 61 من 63 قبل يوم.

وأعلن إقليم هيلونغجيانغ المجاور لروسيا بشمال شرق الصين 56 حالة إصابة جديدة منها 49 حالة من روسيا.

وقالت المدن الصينية القريبة من الحدود مع روسيا، إنها ستشدد القيود على الحدود وإجراءات العزل الصحي للقادمين من الخارج.

إلى ذلك، أظهر تعداد لـ«فرانس برس» ارتفاع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى أكثر من 114 ألف وفاة، أمس، وذلك منذ ظهور الفيروس في نهاية ديسمبر بالصين، وتم تشخيص أكثر من مليون و853 ألفاً و300 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء، وأصبحت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً في عدد الوفيات مع 22 ألفاً و109 حالات وفاة و557 ألفاً و590 حالة إصابة، وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 19 ألفاً و899 وإسبانيا 17 ألفاً و489 وفرنسا 14 ألفاً و393 وبريطانيا 10 آلاف و612.

وسجلت حصيلة الوفيات اليومية في إسبانيا تراجعاً جديداً، أمس، مع إحصاء 517 وفاة في الساعات الـ24 الماضية، وأظهرت البيانات أنه تم تسجيل 3477 إصابة جديدة مؤكدة بالوباء في حصيلة يومية هي الأقل منذ 20 مارس الماضي، في وقت بدأت إسبانيا استئناف بعض أنشطتها الاقتصادية مع عودة عمال البناء والمصانع إلى عملهم إثر توقف استمر أسبوعين، لكن مازال أغلب السكان ملتزمين بعزل منزلي، وستظل المتاجر والحانات والأماكن العامة مغلقة حتى 24 أبريل الجاري على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 4585 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة، موضحة أن الإصابات الإجمالية وصلت إلى 73303، مع تعافي 45983 ممن أصيبوا بالفيروس.