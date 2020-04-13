الهند تلزم سائحين انتهكوا تدابير "كورونا" بالاعتذار 500 مرة

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الاثنين، أنه تم إجبار عشرة سائحين أجانب، انتهكوا تدابير الإغلاق التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا بالتجول في بلدة في شمال الهند، بكتابة اعتذار 500 مرة.

وكانت الهند أعلنت إغلاقا على مستوى البلاد لمدة 21 يوما بدأت في الخامس والعشرين من مارس الماضي، حيث لا يتم السماح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا لإحضار المواد الأساسية والأدوية.

وذكرت تقارير أنه تم توقيف السياح، وهم من الولايات المتحدة وأستراليا والمكسيك وإسرائيل، خلال تمشية على ضفاف نهر الجانج في ريشيكيش مطلع الأسبوع.

وفي لقطات تم بثها على العديد من القنوات الإخبارية، ظهر رجل الشرطة فينود كومار شارما وهو يوزع العقوبة غير الاعتيادية على السائحين.

وقال رجل الشرطة المختص في المنطقة فينود شارما عبر الهاتف: "تم إلزام كل منهم بكتابة (لم اتبع قواعد الإغلاق، وأنا آسف بشدة) 500 مرة ".

وأضاف: "إنهم ضيوف على بلدنا، لكنهم يخالفون التدابير أكثر من مرة"، مشيرا إلى أنه يوجد نحو 600 سائح في ريشيكيش، وهي بلدة تشتهر بمعالمها الروحية الهندوسية وأنشطة اليوجا.

وسجلت الهند، التي من المقرر أن تمدد فترة الإغلاق حتى 30 أبريل، 9152 حالة إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم 308 أشخاص.