انفجاران في كابول تزامناً مع تبادل الحكومة و«طالبان» إطلاق محتجزين

المصدر: كابول - د.ب.أ

أعلنت حركة «طالبان» أنها ستطلق سراح 20 من المحتجزين لديها، وذلك بعدما أفرجت الحكومة الأفغانية عن المئات من مسلحي الحركة في سجونها، فيما قتل 25 من عناصر الحركة في غارات جوية شمال أفغانستان، ووقع انفجاران في العاصمة الأفغانية كابول، أمس، وأسفرا عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأفاد المتحدث السياسي باسم الحركة، سهيل شاهين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن «طالبان» ستسلم المحتجزين الذين ستطلق سراحهم للجنة الدولية للصليب الأحمر، في إقليم قندهار بجنوب البلاد.

وفي وقت سابق، أكد مجلس الأمن القومي الأفغاني، في بيان، أن الحكومة أطلقت سراح دفعة ثالثة تضم 100 سجين من عناصر طالبان، أول من أمس، وقال المجلس إن الحالة الصحية والمرحلة العمرية ومدة العقوبة المتبقية، كانت عوامل تم وضعها في الحسبان لدى اختيار السجناء الذين تم الإفراج عنهم.

وأطلقت الحكومة سراح 300 سجين من «طالبان»، منذ يوم الأربعاء الماضي، وصرح مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه سيتم إطلاق سراح مجموعة أخرى، لكن من دون تحديد الرقم بشكل دقيق.

وطبقاً للمسؤولين، فإن جميع السجناء المفرج عنهم أقسموا على عدم العودة إلى القتال، وتم تقديم الضمانة نفسها من جانب قيادة «طالبان».

ويقضي اتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان»، تم توقيعه في أواخر فبراير الماضي، بالإفراج عن 5000 من مسلحي «طالبان» مقابل 1000 من سجناء موالين للحكومة تحتجزهم الحركة.

وقالت الحكومة الأفغانية إنها ستفرج عن 1500 سجين من «طالبان» قبل بدء محادثات السلام مع الحركة، التي كانت مقررة في الأصل يوم 10 مارس الماضي، لكن «طالبان» أصرت على إطلاق سراح السجناء الـ5000 قبل إجراء أي محادثات، وطالبت الحركة بالإفراج عن قادتها الـ15 في المراحل الأولى، لكن الحكومة رفضت ذلك.

إلى ذلك، ذكر الجيش الأفغاني أن سلسلة من الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 25 من عناصر حركة «طالبان» وإصابة 17 آخرين، بإقليم جوزجان شمال أفغانستان.

وهز انفجاران العاصمة الأفغانية كابول، صباح أمس، وقال مسؤولو الأمن إنهما أسفرا عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، من بينهم مدني بجانب اثنين من أفراد الأمن.

وذكر مصدر في شرطة كابول أن الانفجار الأول حدث حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، في منطقة الشرطة الـ11 في العاصمة كابول، ما أدى إلى إصابة مدني.

وأضاف المصدر أن قنبلة زرعت على جانب طريق انفجرت في منطقة بالمدينة، واستهدفت مركبة تابعة للشرطة، لكن الانفجار أصاب مدنياً.

ووقع الانفجار الثاني نحو الساعة السابعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، في المنطقة نفسها، فيما كان أفراد الأمن منهمكين في إحباط مفعول قنبلة، وأوضح المسؤول أن الانفجار أصاب اثنين من فريق خبراء المفرقعات.

300

سجين من «طالبان» أفرجت عنهم كابول منذ الأربعاء الماضي.