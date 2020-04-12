خطيبة جونسون تكشف عن «أوقات عصيبة جدا» بالمستشفى

المصدر: لندن - رويترز

أشادت كاري سيموندس خطيبة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الحبلى بالفريق الطبي الذي ساعده على تجاوز مرض كوفيد-19 مضيفة أنه كانت هناك أوقات «عصيبة جدا» في الأسبوع الماضي.



وقالت على «تويتر» «لا يمكنني شكر هيئتنا للصحة الوطنية بما فيه الكفاية. العاملون في مستشفى سان توماس كانوا رائعين بشكل لا يصدق. لست ولن أكون قادرة على رد جميلكم، ولن أتوقف أبدا عن شكركم».

وأضافت «كانت هناك أوقات عصيبة للغاية في واقع الأمر خلال الأسبوع الماضي. مشاعري القلبية مع جميع من هم في ظروف مماثلة والذين يعتصرهم القلق على أحبائهم».

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني إن «الأمر كان من الممكن أن يسير في أي من الاتجاهين» بالنسبة له عندما كان في المستشفى يتلقى العلاج من إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون في فيديو على «تويتر» اليوم الأحد بعد قليل من إعلان خروجه من المستشفى في لندن «من الصعب أن أجد كلمات تعبر عن امتناني لهيئة الصحة الوطنية لإنقاذها حياتي».

وقضى جونسون ثلاث ليال في غرفة العناية المركزة خلال فترة بقائه في مستشفى سان توماس.