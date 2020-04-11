إيطاليا.. تمديد إجراءات العزل العام حتى الثالث من مايو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، مساء أمس، إن حكومته قررت تمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا حتى الثالث من مايو رغم أنه سيتم السماح لمتاجر قليلة بإعادة فنح أبوابها اعتبارا من 14 أبريل نيسان.



وقل كونتي في مؤتمر صحافي "هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة".



ويشار إلى أنه تم فرض القيود الصارمة على التنقل وفرض الإغلاق على معظم المتاجر والشركات في مختلف أنحاء إيطاليا في التاسع من مارس وكان مقررا أن ينتهي ذلك يوم الاثنين القادم.



وقال كونتي إن مما سيستثني من تمديد الإغلاق دور بيع الكتب ودور بيع الأدوات الكتابية والمتاجر التي تبيع ملابس الأطفال وإنها يمكن أن تعيد فتح أبوابها يوم 14 أبريل.