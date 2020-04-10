حصيلة وفياة "كورونا" تلامس الـ 100 ألف.. والإصابات تتجاوز 1.6 مليون

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اقتربت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد من 100 ألف حالة، وذلك بعد نحو يوم من بدء تفشيه في العالم، بينما بينما تجاوز عدد المصابين 1.6 مليون.



وتظهر آخر بيانات جامعة جونز هوبكينز الأميركية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة الفيروس أن عدد ضحايا الوباء في العالم بلغ حتى اليوم الجمعة 97200 حالة وفاة.



كما أظهر إحصاء آخر جمعته وكالة "رويترز" أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بلغ حوالي الـ 100 ألف في أنحاء العالم بينما تجاوز عدد المصابين 1.6 مليون.



وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات بـ18279 حالة، تليها الولايات المتحدة (16703) وإسبانيا (15843).



وتم تسجيل أول وفاة بالفيروس في مدينة ووهان بوسط الصين في التاسع من يناير. واستغرق الأمر 83 يوما لوصول عدد الوفيات إلى 50 ألف حالة ثم ثمانية أيام أخرى فقط لمضاعفة العدد إلى 100 ألف.



وتسارع عدد الوفيات بمعدل يومي تراوح بين ست بالمئة وعشرة بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية وتم تسجيل حوالي 7300 وفاة عالميا بالفيروس أمس.