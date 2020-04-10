ترامب: خسائرنا البشرية بسبب كورونا ستكون أقل من 100 ألف شخص

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إنه يتوقع أن تسجل بلاده أقل من 100 ألف وفاة بـ "كورونا" معتبرا أن البلاد اقتربت من ذروة انتشار الفيروس.



وأوضح ترامب إن هناك علامات واضحة على نجاح خطة بلاده لإنقاذ الأرواح.



وأشار ترامب: "التراجع الطفيف في أعداد الإصابات ربما يظهر أننا اقتربنا من حال الذروة".



وتابع ترامب قائلا: "إمدادات الدواء والأدوات الطبية تتدفق بسلاسة للولايات لمواجهة كورونا"



وأضاف: "أجرينا أكثر من مليوني فحص لكورونا في الولايات المتحدة، وننتج أجهزة تنفس ستكفي الولايات المتحدة وسنساعد الآخرين في ذلك".



كما أعلنت واشنطن عن تحقيق نجاح في مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا لا يعني التراجع عن الإجراءات الصارمة.

وأوضحت واشنطن: "لم نصل للذروة ونشهد مؤشرات استقرار في الإصابات والوفيات بكورونا".

من جانبه أعلن المعهد الأميركي للأمراض المعدية عن حاجته لأشهر للتأكد من نجاعة الأدوية تحت التجربة. كما أعلنت واشنطن عن تحقيق نجاح في مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا لا يعني التراجع عن الإجراءات الصارمة.