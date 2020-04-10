السيسي موبخا مسؤولا بسبب الكمامات.. «هو أنا بقول كلام مبيتنفذش؟»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ أمامه من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع من تفشي فيروس كورونا، وجه باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ معنفًا المسؤولين عن تلك المواقع.

تفاجأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده الخميس أحد المشروعات الإنشائية بعدم ارتداء العمال الكمامات، وتجاهل المسؤولين بالموقع تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فاستوقف سيارته موجهاً حديثاً غاضباً لأحد ضباط الجيش يحمل رتبة نقيب، قائلا «بسألك رد عليا، هوأنا بقول كلام مبيتنفذش ولا إيه؟. يقصد ارتداء الكمامات.

وأضاف السيسي في رسالة عنيفة للمسؤولين عن تلك المواقع«هي الناس دي يوميتها كام، علشان لو قعدت في البيت هتصرف منين؟». وسأل السيسي الضابط، عن المهندس المدني المسؤول عن الإشراف على العمالة، قبل أن يتابع حديثه بانفعال: «أنا لو جيت بكرة وملقيتش الناس لابسه كمامات هتبقى فيه مشكلة كبيرة».

من جهته أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير بسام راضي، في صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنه «في إطار تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر الخميس لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفى ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه الرئيس الجهات المعنية كافة بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية».

وتابع: «على وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصا على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا».

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس المصري وهو يوبخ المسؤول في الموقع بسبب عدم ارتداء العمال للكمامات وسط أزمة كورونا.

وكان الرئيس المصري، ذكر خلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للجيش المصري المخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، الثلاثاء الماضي، أنه خلال تجوله لتفقد أحوال المواطنين في القاهرة، لا يشاهد التزام من المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، إذ شاهد مواطنين يستقلون «ميكروباص» بدون كمامات، رغم أهمية ارتدائها لحماية المواطنين من الفيروس.

وخلال حديثه أيضاً تحدث السيسي عن إمكانية توزيع كمامات على المواطنين بنصف التكلفة أو مجاناً لارتدائها لحمايتهم من الفيروس.