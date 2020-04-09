263 إصابة بـ «كورونا» في فلسطين.. و1242 بالمغرب

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اكتشاف حالتين جديدتين بفيروس كورونا.

وقال مسؤول ملف «كورونا» في فلسطين، كمال الشخرة، خلال الإيجاز الحكومي المتعلق بفيروس «كورونا»، إنه قد تم تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، لشابين في مدينة نابلس، وبلدة بني نعيم بمحافظة الخليل.

وأضاف الشخرة أن الحالة في الخليل هي لعامل، فيما حالة نابلس هي لمسعف، مشيراً إلى شفاء 44 حالة.

وأوضح الشخرة أنه بذلك ترتفع أعداد الإصابات في فلسطين إلى 263 إصابة، فيما تم تسجيل 44 حالة تعافٍ.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 91 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي حسبما أفاد موقع «هسبريس» الإلكتروني المغربي، إلى تسجيل 58 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس في المغرب، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1242 حالة.

ولفتت إلى أن الحالات، المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغت 4358، منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى البلاد، مشيرة إلى تسجيل أربع حالات شفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 97 حالة.