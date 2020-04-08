تم تخفيض رتبته وخسر منصبه الثاني.. وزير الصحة النيوزيلندي يصف نفسه بـ "الأحمق"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وصف وزير الصحة النيوزيلندي نفسه بأنه "أحمق"، وذلك بعدما خرق تدابير الإغلاق المفروضة للحد من انتشار وباء «كورونا»، بالذهاب في رحلة مع عائلته إلى الشاطئ.

وأقرّ الوزير ديفيد كلارك، بأن قيادة مسافة 20 كيلومتراً مع عائلته كانت "خرقاً واضحاً لمبادئ الإغلاق".

وعرض كلارك استقالته على رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، لكنه سيستمر في الاضطلاع بمهام وظيفته بسبب الأزمة الحالية.

ووفقاً لموقع "البي بي سي "فقد تم تخفيض رتبته داخل الحكومة. وخسر منصبه الثاني كوزير مالية مساعد.

ورفعت نيوزيلندا حالة الإغلاق إلى أعلى مستوياتها في وقت متأخر من يوم الأربعاء 25 مارس.