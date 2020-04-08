تفشي «كورونا» يهدد بدفع الأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية نحو الانهيار

المصدر: ترجمة:حسن عبده حسن عن «برجكت سندكيت»

نجت الإنسانية من أوبئة عدة عبر التاريخ، وفي العديد من الحالات تعلمنا الدروس التي ساعدت على التحفيز إلى التطوير، وعلى سبيل المثال فإن الممالك والدول الواقعة في وسط وغرب أوروبا، تخلصت من العبودية عندما أصبح جلياً بعد الوباء المدمر، بداية القرن الماضي، أن التبعية والعبودية تعرّضان بقاء القادة في السلطة للخطر.

وبصورة مشابهة فإن وباء الإنفلونزا الإسبانية، الذي قتل نحو 50 مليون شخص في الفترة بين 1918 و1919، سلط الضوء على هشاشة جميع هذه الدول، في ظل عدم وجود نجاح واسع النطاق للرعاية الصحية الأساسية. وهذا ما حفز الحكومات على البدء في إنشاء أنظمة رعاية صحية عامة، عملت على تحسين الحياة بصورة كبيرة في القرن الـ20 وما بعده.

وفي أغلب الأحيان، توحدت البشرية مع بعضها في وجه جميع أنواع التهديدات، وفي هذه الأيام فإن تفشي وباء «كورونا» وتشعباته المتعددة، يهدد بدفع أنظمتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية نحو نقطة الانهيار، وإذا كان الماضي هو المقدمة، فإن بقاءنا ورفاهيتنا يتطلب منا التغيير في حياتنا.

إن اقتران الوباء مع الكساد والخوف، يمكن أن يطغى بسرعة على الدول والمجتمعات، وسيحمل لنا كل يوم مقبل تحديات سريعة لا يمكن مواجهتها إلا من خلال رعاية المرضى، وتقليل تأثيرات الحجر الصحي المفروض في معظم مدن العالم إلى أدنى حد ممكن، على حياة الناس وأرزاقهم، الأمر الذي يؤمن إيصال الماء والطعام وإمدادات الطاقة الكافية، والتسابق مع أجل إيجاد علاج للوباء.

وكما هي الحال في أي صراع بين طرفين غير متماثلين، فان النجاح يعتمد على المرونة في مواجهته، ولاحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السياسية للأزمة، يجب على صناع السياسة التركيز على الحفاظ على الكرامة الإنسانية ورعياتها، باعتبارها الأساس للأمنين الوطني والدولي.

العاملون في الخطوط الأمامية

في معظم دول العالم يكون الأفراد الأكثر ضعفاً بالمجتمع في الخطوط الأمامية للأزمة، ليس الأطباء والممرضون ومن يقدمون الرعاية والصيادلة فقط، وإنما عمال الصرف الصحي والمزارعون، والمحاسبون في المتاجر، وسائقو الشاحنات، وجميع هؤلاء يبدون الشجاعة والتضحية والتفاني خلال الأشهر الـ12 أو 18 التي سنعيشها في حالة الحجر الصحي. ولكن في ظل غياب دعم الحكومة، ما الذي سيحدث لمئات الآلاف من الناس الذين تم تسريحهم من عملهم، إضافة إلى الملايين الذين ربما يواجهون المعاناة نتيجة لارتفاع معدل البطالة في العالم؟

ومع تزايد الدعوات إلى التباعد الاجتماعي، علينا أن نتذكر جميعا واجباتنا الإنسانية مع بعضنا، ففي نهاية المطاف الأمن ليس فردياً وإنما هو جماعي وعالمي.

وفي واقع الأمر، فإن منطق البقاء المشترك والمضمون، لا يسمح بوجود مناطق رمادية، وفي نهاية المطاف الحل الناجح للصراع دائماً ما يجد طريقة للتعالي على المعتقدات السياسية والوطنية، والعرقية والجنسية والدينية، وبصورة مماثلة فإن التغلب على هذا الوباء سيتطلب أن يكون التزامنا للحياة عالمياً بصورة حقيقية.

وهناك عرابون موثوقون في هذا العالم، ويمكنهم المساعدة في إدارة هذه الأزمة وغيرها، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة أطباء بلا حدود، إضافة إلى المنظمات الأخرى المشابهة التي تحظى بالثقة، والتي يجب أن تأخذ زمام المبادرة لتطوير منصة عامة تقدم منها الحقائق الصحية، الأمر الذي يجعل الجميع يفهمون مدى حجم التحدي، والتغيرات التي يجب أن نصنعها من أجل مواجهة هذا التحدي.

الفئات الأكثر هشاشة

وإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين تعرضوا لأكثر الهجمات خلال السنوات الأخيرة، سواء كانوا مهاجرين أو لاجئين، يجب أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من الجهود الوطنية لوقف تفشي فيروس «كورونا»، وتقول اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التابعة للأمم المتحدة، إن النساء والفتيات المشردات من ديارهن هن الأكثر هشاشة للإصابة بفيروس «كورونا»، وبناء عليه فإن التحدي لكل من الصحة العامة وللإنسانية جمعاء كبير جداً.

ولحسن الحظ أن النظام التعددي - وإن كان قد تعرض للكثير من الأضرار نتيجة هجمات المتشددين القوميين خلال السنوات الأخيرة - لايزال يمتلك القدرة على مواجهة هذه الأزمة الوجودية، وعلى الرغم من أن التضامن الإنساني كان ضعيفاً في البداية عند تفشي فيروس «كورونا» في الصين، إلا أنه أصبح الآن مدعوماً بالمساعدات الصينية للشعب والحكومة الإيطاليين، في هذا الوقت الذي هم فيه بأمسّ الحاجةإ لى المساعدة.

الأمير الحسن بن طلال مؤسس الندوة الفكرية العربية، وولي عهد ملك الأردن الراحل حسين

أزمة عولمة

في الحقيقة أن الأزمة الحالية أزمة عولمة، فهي وإن ساعدت على إبعاد مئات الملايين من الأشخاص عن خط الفقر خلال العقود الأخيرة، إلا أنها قوضت أسس الاستقرار، وفي الواقع أن الشكل الأفضل من العولمة سيتطلب مد جسور التضامن الإنساني والأخلاقي إلى ما هو أبعد من حدود استجابتنا الفورية لتفشي وباء «كورونا». ولن يكمن النجاح الحقيقي في تدجين مسببات المرض فقط وإنما في إعادة اكتشاف و«مَأسسة» القيم الحقيقية للتعاطف والاحترام والسخاء، خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

لاحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأزمة، يجب على صُناع السياسة التركيز على الحفاظ على الكرامة الإنسانية ورعايتها، باعتبارها الأساس للأمنين الوطني والدولي.

لحسن الحظ أن النظام التعددي، وإن كان قد تعرض للكثير من الأضرار نتيجة هجمات المتشددين القوميين خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه لايزال يمتلك القدرة على مواجهة هذه الأزمة الوجودية.