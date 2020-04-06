توقيف سوداني ثالث بعد الهجوم بسكين في فرنسا

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أوقفت السلطات الفرنسية سودانياً ثالثاً، في إطار التحقيق في الهجوم بسكين الذي نفذه لاجئ سوداني، وأسفر عن مقتل شخصين، وأصاب عدداً من المارة في جنوب شرق فرنسا، أول من أمس، حسبما ذكرت مصادر في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس.

وقالت المصادر إن الموقوف الثالث هو شاب سوداني يقيم في المركز نفسه الذي يعيش فيه منفذ الهجوم، وبذلك يرتفع عدد الذين أوقفوا في إطار هذا التحقيق إلى ثلاثة سودانيين، والاثنان الآخران هما منفذ الهجوم المشتبه به عبدالله أحمد عثمان، وهو مولود في 1987، ولاجئ في فرنسا منذ يونيو 2017، ورجل ثان قُدم على أنه أحد معارفه، وأوقف عنده لكن لا يقيم معه، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق.

وكان المتهم هاجم، صباح أول من أمس، عدداً من المارة في الشارع، وآخرين في محلين لبيع التبغ واللحوم ومخبز، في منطقة رومان-سور-إيزير.

وذكر المصدر القريب من التحقيق أن شخصين قتلا، ومازال جريحان في العناية المركزة، لكن حالتهما مستقرة، وغادر اثنان آخران المستشفى.

وأعلن القضاء الفرنسي فتح تحقيق بشأن «عمليّات قتل ذات أهداف إرهابيّة»، و«مؤامرة إجرامية إرهابية»، وقالت النيابة إن «العناصر الأولى في التحقيق سلطت الضوء على مسار إجرامي مصمم على الإخلال بالنظام العام عبر الترهيب والتخويف».

وأضافت النيابة أن منفذ الهجوم حصل على وضع اللاجئ، وعلى تصريح إقامة لمدة 10 سنوات، ولم يكن نشاطه معروفاً لدى الشرطة الفرنسية أو أجهزة المخابرات.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن المهاجم «قال إنه لا يتذكر ما حدث»، وتم تأخير استجوابه، لأنه كان مضطرباً جداً عند توقيفه، وسيخضع لفحص نفسي.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إنها تدين هذا الحادث المؤسف بأشد العبارات، وتقدم تعازيها الحارة لأسرتي الفقيدين، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وزارة الخارجية السودانية: «ندين هذا الحادث المؤسف، ونقدم التعازي لأسرتي الفقيدين».