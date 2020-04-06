السعودية تعيد مواطنيها الراغبين إلى المملكة

المصدر: الرياض - واس

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، لعموم المواطنين والمواطنات الموجودين خارج المملكة، عن إطلاق خدمة إلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونياً، وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحرصاً من القيادة على صحة المواطنين وسلامتهم في الخارج، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم، منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

وبيّنت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة بدأ اعتباراً من أمس، وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج للموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس «كورونا»، وكبار السن، والحوامل، وأشارت الوزارة إلى أنه بالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة 14 يوماً.