جونسون: للأسف ما زلت أعاني وحرارتي مرتفعة

المصدر: لندن - رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إنه سيبقى في العزل الذاتي لاستمرار معاناته من أعراض طفيفة لفيروس كورونا المستجد بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة بعد سبعة أيام من تأكد إصابته بالفيروس.

وقال جونسون في رسالة بالفيديو «على الرغم من أنني أشعر بتحسن وقضيت سبعة أيام في العزل، للأسف ما زلت أعاني من أحد الأعراض وهو عرض خفيف، لا تزال درجة حرارتي مرتفعة، لذا وفقا لنصيحة الحكومة، يجب أن أظل في العزل الذاتي حتى زوال ذلك العرض».

كما دعا البريطانيين إلى عدم الخروج من منازلهم في نهاية الأسبوع، في وقت تعيش البلاد قيد الحجر العام لليوم الـ11.

وقال جونسون الذي يتابع أعماله من إقامته في مقر رئاسة الوزراء في دوانينغ ستريت بلندن، "نعمل طوال الوقت على برنامجنا لهزم الفيروس".

وكان جونسون قد أعلن قبل أسبوع إصابته بالفيروس ودخوله العزل الذاتي في مقر الحكومة.

وتعهدت الحكومة البريطانية بعد انتقادها لبطئها بالتحرك، بإجراء مئة ألف فحص طبي يومياً لمدة تصل إلى نهاية الشهر الجاري، كما افتتحت الجمعة مستشفى ميدانيا في لندن يسع 500 سرير ولكن يمكن توسيعه ليضم 4 آلاف سرير.

وبحسب آخر حصيلة نشرت الخميس، أودى كوفيد-19 بأرواح 3 آلاف شخص في المستشفيات البريطانية.