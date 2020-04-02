نتنياهو ورئيس الموساد الإسرائيلي ووزير الصحة في حجر صحي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، سيدخل الى الحجر الصحي مدة ثلاثة أيام في مكتبة بعد أن اتضح أنه اجتمع مع وزير الصحة الإسرائيلي يعكوف ليتسمان، والذي أعلن صباح اليوم أنه أصيب بفيروس كورونا مع زوجته، كما أعلن ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية أن نتنياهو سيدخل مجدداً إلى الحجر الصحي مدة خمسة أيام وذلك بعد اجتماعه مع ليتسمان قبل ثمانية أيام، بموجب توصيات طبيبه الشخصي وتعليمات وزارة الصحة.

وكنتيجة لذلك أعلنت وزارة الصحة أيضاً أن المدير العام للوزارة موشيه بن سيمون سيدخل إلى الحجر الصحي، وسيتواجد في منشاة خاصة بمستشفى شيبا وسط إسرائيل ومن هناك سيقوم بإدارة مهامه في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأفادت مواقع إسرائيلية بأنه على ما يبدو فإن ليتسمان اجتمع خلال الأسبوعين الماضيين مع غالبية القيادة بإسرائيل وسيضطر غالبيتهم للمكوث في الحجر الصحي حالياً، ومن الذين اجتمع معهم: رئيس الحكومة الاسرائيلية، رئيس مجلس الأمن القومي، وزراء، مديرون في وزارة الصحة والمالية، وتواجد ليتسمان كذلك خلال التصويت لاختيار رئيس الكنيست الجديد بيني غانتس.

وأعلن مكتب وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان، ليل الأربعاء-الخميس، اصابته وزوجته بفيروس كورونا، مضيفاً أنه وزوجته بحالة صحية جيدة وسيدخلان الحجر المنزلي تحت إشراف طبي وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

وأوضح بيان المكتب أن وزير الصحة سيواصل الحفاظ على جدول أعمال منتظم من منزله، وفقاً للتوصيات الطبية.، مشيراً إلى أن جميع الأشخاص الذين اجتمعوا معه في الأسبوعين الماضيين سيتم وضعهم في الحجر الصحي الإجباري.

وأفادت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يخضع كبار المسؤولين في وزارة الصحة إلى الحجر الصحي بعد اجتماعهم مع وزير الصحة في الأيام القليلة الماضية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي افيف كوخافي، وقائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات خضعوا للحجر الصحي، بعد اجتماعهم مع ضابط تبين إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الأربعاء أن الفحوص التي أجراها كوخافي "جيدة". وجاء في بيان أصدره الناطق بلسان الجيش أن كوخافي "يشعر بخير، وسيواصل البقاء في الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية الأسبوع وفقاً للتعليمات".

ويشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنهى مساء أمس الحجر الصحي، والذي استمر اياماً عدة، بعد اجتماعه مع مستشارة له قبل اسبوع ونصف تبين أنها مصابة بفيروس كورونا، وترجح مصادر إسرائيلية ان يدخل نتنياهو مجدداً الى الحجر الصحي بعد اجتماعه مع ليتسمان قبل ثمانية أيام.