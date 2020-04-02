الجيش اليمني يحرّر مواقع في مأرب و3 قرى بصعدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

حرّرت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف وقبائل يمنية مناطق عدة في جبهات مأرب وصعدة وواصلت تصديها لهجمات ميليشيات الحوثي في الجوف، فيما فشلت الميليشيات في فتح جبهة جديدة في البيضاء واختراق جبهات شمال الضالع.

وفي التفاصيل، حرّرت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي والقبائل مناطق واسعة في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية في غرب محافظة مأرب والقريبة من مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر ميدانية في مأرب، لـ«الإمارات اليوم»، تمكن الجيش من تحرير سلسلة جبلية كبيرة من هيلان بعد أسابيع من محاصرتها، وانهيار مواقع ميليشيات الحوثي التي كانت في أعلى قمة على وقع ضربات الجيش وغارات مقاتلات التحالف، مشيرة إلى أن قتلى وجرحى حوثيين سقطوا في مواجهات أمس.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش وصلت إلى تبة الأريالات ومنطقة المقاطع، وتقترب من طرق أولى مناطق نهم في ريف العاصمة، بعد السيطرة على الطريق الرابطة بين نهم صنعاء وهيلان مأرب والتي تمتد على مسافة 14 كم.

وفي جبهة صرواح، أكدت المصادر أن قوات الجيش على مقربة من سوق المديرية المركزي أو ما يعرف بسوق صرواح، مشيرة الى أن السوق بات تحت السيطرة النارية للجيش المتمركز حوله من ثلاث جهات.

وذكرت المصادر أن التقدم في جبهة صرواح تزامن مع تقدم الجيش في جبهات هيلان والمشجح والمخدرة.

وفي صنعاء، لقي القيادي الحوثي البارز سعد الحازي، مصرعه مع عدد من عناصره في مواجهات حوثية - حوثية في العاصمة، في خلاف حول أرض تم الاستيلاء عليها في أحد شوارع المدينة.

وفي الجوف، تواصلت المواجهات بين الجيش والميليشيات في مناطق جبل لبنة وجبل الندر وجبل رواج ومنطقة المرازيق، شرق مدينة الحزم، مع استمرار الاشتباكات بين الجانبين في محيط معسكر اللبنات من الجهة السفلى، فيما اللبنات العليا تحت سيطرت الجيش بالكامل.

وكانت مقاتلات التحالف واصلت استهدافها أمس، مواقع الحوثيين في كل من خب والشعف في الجوف، وشنت ثلاث غارات على موقع حوثي في جبل بن عمر في بني معاذ بمديرية سحار صعدة، وقصفت مخزن صواريخ وطائرات مسيرة في مديرية ريدة بمحافظة عمران شمال صنعاء، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

كما شنت مقاتلات التحالف أكثر من 50 غارة جوية على مواقع وآليات الحوثيين في محيط معسكر اللبنات، أدت الى إحراق سبع عربات عسكرية ومصرع وإصابة من كانوا على متنها.

وفي البيضاء، أفشلت قوات الجيش والمقاومة المحلية في مديرية رحبة الواقعة بين مأرب والجوف محاولة فتح جبهة جديدة من قبل الحوثيين من جهة وادي يكلا ومنطقة آل أبوعشة والقرادعة، للضغط على الجبهات في صرواح مأرب واللبنات في الجوف، وقطع الطريق الدولي الرابط بين البيضاء ومأرب باتجاه عتق شبوة.

في الأثناء، أكدت مصادر ميدانية مصرع القيادي الحوثي ومدير أمن خمر بمحافظة عمران، العميد الحمزي، في جبهة صرواح في مأرب، في حين أقرّت الميليشيات بمصرع قیادات في صفوفها منیر مطھر الحمزي، وأحمد محمد اسكندر، ویحیى یاسر الوادعي، وولید شایف الجھراني، وولید صالح القاضي أحد مشرفي (بلاد الروس) بصنعاء، في المعارك الدائرة في جبهات الجوف ومأرب، إلى جانب 15 قيادياً آخرين سقطوا خلال الأيام الماضية.

وفي صعدة، واصلت قوات الجيش تقدمها في جبهات الصفراء وباقم على وقع ضربات مقاتلات التحالف التي استهدفت مواقع الحوثيين في تلك الجبهات، وأدت إلى انهيار حصونها ما دفع القوات البرية اليمنية الى التقدم والسيطرة على مواقع جديدة فيها.

وأكدت مصادر ميدانية تمكن قوات الجيش من تحرير مناطق جديدة في محور علب بمديرية باقم، والسيطرة على منطقة «الجروف» المطلة على الخط الدولي، وتثبيت مواقع «تبة نايف» كافة.

وفي الصفراء، أكدت مصادر عسكرية تمكن الجيش من تحرير ثلاث قرى في منطقة آل الرزامي أحد أهم معاقل الحوثيين في صعدة، بعد أن استهدفتها مقاتلات التحالف بسبع غارات مركزة، في حين استكملت تأمين تبة السفينة في منطقة عار والوادي الرئيس فيها.

وفي الضالع، صدت القوات اليمنية المشتركة والجنوبية هجوماً واسعاً لميليشيات الحوثي باتجاه باب غلق وبتار والجب والفاخر، ما أدى إلى كسر الهجوم وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة، مشيرة إلى أن الميليشيات حاولت التقدم نحو معسكر الجب من محورين باب غلق، وغرب الجب، لكنها فشلت نتيجة صمود الأبطال.

أقرّت الميليشيات بمصرع قیادات في صفوفها، إلى جانب 15 قيادياً آخرين سقطوا خلال الأيام الماضية.