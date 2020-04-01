للوقاية من كورونا.. توزيع المُعقمات مجاناً في السعودية

المصدر: الرياض - واس

أطلقت أمانة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، مبادرة لتوزيع المعقمات وأدوات الوقاية من فيروس كورونا مجاناً، على العاملين في الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية ودور الأيتام، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لمنع انتشار الفيروس واتخاذ التدابير الاحترازية للحد من نقل العدوى بين أفراد المجتمع.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن المبادرة تأتي إنفاذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، واستشعارا من الأمانة بضرورة التكاتف والعمل على الحد من انتشار الفيروس، وإيمانًا بأهمية المساهمة المجتمعية للوقاية منه ورفع مستوى الوعي بتعقيم اليدين والالتزام بالإرشادات الطبية، مبينا أن الأمانة تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية لتوزيع المعقمات خلال الأيام القادمة لضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة بما يتوافق مع القدرة الإنتاجية لمختبراتها.



ولفت الحميدي إلى أن المعقمات المصنعة عبر مختبرات الأمانة روعي مطابقتها لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء ، مشيراً إلى أنه تم توزيع أكثر من 300 عبوة بسعة 350 ملليلتر في يوم المبادرة الأول، مؤكدًا على مضاعفة الجهود لرفع الطاقة الإنتاجية خلال الأيام القادمة.

