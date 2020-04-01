4000 بحّارة مصابون بـ "كورونا".. ونداء استغاثة من حاملة الطائرات الأميركية "روزفلت"

طلب قبطان حاملة طائرات أميركية، على متنها أكثر من 5000 شخص، مساعدة طارئة لوقف تفشي فيروس "كورونا" على سفينته.



وذكرت قناة "الحرّة" أن قادة سلاح البحرية لم يستجيبوا بسرعة لنداء قائد "روزفلت"، الذي أصر على إبلاغ "البنتاغون" بأن أكثر من 4000 بحّار مصابون بفيروس "كورونا"، وهم يحتاجون إلى إجراءات إجلاء عاجلة من قاعدة غوام في المحيط الهادىء، وأن الحاملة لم تعد مؤهلة لتنفيذ أي مهام عسكرية!

وكشفت أن القائد وجّه رسالة مؤلفة من أربع صفحات إلى رئاسة أركان القوات المشتركة في "البنتاغون"، وأبرز ما جاء فيها: "لسنا في حرب، والبحّارة لدينا لا ينبغي أن يموتوا، إذا لم نتحرك الآن وبسرعة، وإذا لم نتخذ الإجراءات الإسعافية اللازمة، ستكون هناك مصيبة".

وطلب الكابتن إخلاء الحاملة وإجلاء كل من عليها، وإخضاعهم لإجراءات الحجر والمعاينة لمدة 14 يوماً.