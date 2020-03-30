الحوراني والطيار.. أول ضحايا «كورونا» من الأطباء في بريطانيا

المصدر: ترجمة: مكي معمري - عن الغارديان

جاءت وفاة طبيبين في بريطانيا لتدق ناقوس الخطر وتسلط الضوء على ما يعانيه جنود الخطوط الأمامية، في مواجهة فيروس «كورونا». كما يزيد ذلك من الضغط على الحكومة لتسريع توريد معدات الحماية ومعالجة المخاوف المتزايدة بين موظفي هيئة الصحة، من أنهم قد يخاطرون بالإصابة بفيروس كورونا ونشره.

ومع ارتفاع حصيلة الوفيات، في المملكة المتحدة، جراء الفيروس، إلى 1228 خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم تأكيد وفاة جراحين بريطانيين من أصول سودانية، فيما وصفه المدير الطبي في هيئة الصحة العامة، بأنه «تذكير صارخ للأمة بأكملها، بأننا جميعاً يجب أن نأخذ هذه الأزمة على محمل الجد».

وتوفي أمجد الحوراني، وهو استشاري أنف، أذن وحنجرة، يبلغ من العمر 55 عامًا، يوم السبت الماضي في مستشفى ليستر الملكي، في حين توفي عادل الطيار، 63 عامًا، وهو أخصائي زراعة الأعضاء، يوم الأربعاء الماضي، في مستشفى ويست ميدلسكس الجامعي، في لندن.

وأصيب كلا الطبيبن بالفيروس المستجد، وأمضى الطيار أيامه الأخيرة في العمل التطوعي للحد من تفشي المرض في مقاطعة ميدلاندز.

وقالت ابنة عمه، الصحافية البريطانية-السودانية، زينب بدوي، «أراد أن يعمل حيث سيكون أكثر فائدة في الأزمة».

ووصف زملاء الطيار بأنه كان «إنساناً نبيلا» وكان «جراحًا مجتهدًا ومخلصاً».

ومن جانبه، غرد السفير البريطاني في السودان، عرفان صديق، «حزنت لسماع خبر وفاة الطبيب السوداني عادل الطيار في المملكة المتحدة من كوفيد19.» متابعاً، «لقد أظهر العاملون الصحيون في جميع أنحاء العالم شجاعة استثنائية، ولن نتمكن من تقديم الشكر الكاف لهم. وفي هذه المعركة، يجب أن نستمع إلى نصائحهم».

وكان الطبيب عادل الطيار خضع للعزل الذاتي، بعد ظهور أعراض المرض عليه منتصف الشهر الجاري، كما تم إدخاله إلى المستشفى في 20 من الشهر ذاته، حيث وافته المنية في مستشفى ويست ميدلسكس الجامعي في ايزلورث، غرب لندن.

وعمل الطبيب عادل الطيار في دول عدة بما في ذلك السعودية والسودان وكذلك في مستشفى سانت ماري وسانت جورج في لندن.

من جهته قال نجل الحوراني، أشرف، البالغ من العمر 18 عامًا، «والدي كان يخصص معظم وقت لأسرته، وما تبقى لمهنته،» متابعاً، «علمني أهمية الاحترام والمساواة، وكان يشدد، أيضا، على أهمية عدم القلق بشأن الأشياء التي لا أستطيع السيطرة عليها.»

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمستشفي «ديربي وبورتون» الجامعي، جافين بويل،«أود أن أشيد بالسيد أمجد الحوراني الذي توفي،» متابعا، «كان معروف بتفانيه والتزامه تجاه مرضاه، كما أنه جمع الأموال للمستشفيات، وتسلق جبال الهيمالايا مع مجموعة من الأصدقاء منذ بضع سنوات.» وأوضح بويل، «إن العائلة الطبية كلها حزينة على فقدان الدكتور أمجد، الذي كان زميلاً محبوباً.»

وأضاف بويل: «تشعر أسرة الطبيب أمجد الحوراني في مستشفى ديرربي وبورتون الجامعي بالأسى والحزن الشديدين على فقدان أمجد الذي كان زميلا يكن له الجميع كل الاحترام والحب والتقدير، ونيابة عن الجميع هنا في مستشفى ديربي وبورتون، من طاقم طبي ومرضى أيضًا، أتقدم بخالص تعازي الحارة لأسرة الطبيب أمجد الحوراني».

وأثناء حزنهم على وفاة زملائهم، انتقد الأطباء والممرضات النقص المستمر في معدات الحماية، من الأقنعة إلى الألبسة الخاصة، واشتكوا من أنه لا يزال هناك ارتباك، على الرغم من التوجيهات الرسمية الجديدة حول استخدامها السليم.

وشنت مجموعات من الأطباء والممرضات هجوما كبيرا على الحكومة البريطانية جراء النقص المستمر في معدات الحماية، من الأقنعة إلى السترات الواقية، الذي تسبب في وفاة الطبيبين. وقالت نائبة المدير الطبي غيني هاريس،، إنه من المتوقع أن تزداد الوفيات.

ووصفت هاريس موت الحوراني بأنه «حدث مقلق»، وأضافت: «ليس من مصلحة أحد أن نفقد زملائنا».