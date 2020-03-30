العالم قادر على تجاوز آثار كورونا الاقتصادية خلال 6 أشهر

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن هارفارد بيسنس ريفيو

بعد أن تجاهل العالم إلى حد كبير فيروس كورونا أثناء انتشاره في جميع أنحاء الصين، تفاعلت الأسواق المالية العالمية بقوة بمطلع مارس، عندما انتشر الفيروس في أوروبا والشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من انتشاره عالميا.

ومنذ ذلك الحين، يجري تقييم مخاطر كورونا بقوة عبر فئات الأصول المختلفة ما جعل البعض يخشى أن يكون الركود الاقتصادي العالمي امرا حتميا.

ويتساءل قادة الأعمال عما إذا كان تراجع السوق يشير حقًا إلى ركود محتمل، وما مدى خطورة الركود الذي قد يتسبب فيه الفيروس، وما هي السيناريوهات المحتملة للنمو والانتعاش، وما إذا كان من المتوقع أن يحدث أي تأثير هيكلي دائم بسبب الأزمة التي بدأت تتكشف.

وفي حقيقة الأمر، لن تجيب الإسقاطات والمؤشرات على كل هذه التساؤلات. حيث أن مثل هذه المؤشرات والإسقاطات لا يمكن الاعتماد عليها سوى بالكاد حتى في الأوقات الأكثر هدوءًا، والحقيقة الماثلة أمامنا هي إن توقعات الناتج المحلي الإجمالي تصبح محل شك في الوقت الذي اصبح فيه مسار الفيروس غير معروف وفعالية جهود احتوائه ضبابية، وردود فعل المستهلكين والشركات غير واضحة.

ولا يوجد رقم واحد يجسد أو يتوقع بمصداقية التأثير الاقتصادي الذي سيحدثه كورونا. لهذا السبب يجب أن نلقي نظرة فاحصة على إشارات السوق عبر فئات الأصول وأنماط الركود والانتعاش، بالإضافة إلى تاريخ الأوبئة والصدمات، لاستخلاص رؤى حول المسار المقبل خلال فترة ما بعد كورونا.

ما هي الحقائق التي نستشفها من الأسواق:

قد يشير التراجع الجنوني الذي حدث الأسبوع الماضي في الأسواق المالية العالمية إلى أن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى الركود، فقد ارتفعت تقييمات الأصول الآمنة بشكل حاد، مع هبوط قسط التأمين المؤقت على السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل إلى ما يقرب من أدنى مستويات قياسية عند 116 نقطة أساس - وهذا هو مستوى استعداد المستثمرين لدفع ثمن الملاذ الآمن لديون الحكومة الأميريكية.

ونتيجة لذلك، ارتفعت النماذج الآلية لمخاطر الركود. ومع ذلك، تكشف النظرة عن قرب أنه لا ينبغي اعتبار الركود على أنه نتيجة حتمية لكل ما سبق.

أولاً: إذا أخذنا تقييمات الأصول الخطرة، نجد أن تأثير كورونا عليها ليس متجانسًا. ولهذا السبب ارتفعت فروقات الائتمان قليلاً بشكل ملحوظ، ما يشير إلى أن أسواق الائتمان لا تتوقع حتى الآن أي مشاكل في التمويل. وانخفضت تقييمات الأسهم بشكل واضح بعد ارتفاع مستوياتها مؤخرا، ولكن تجدر الإشارة إلى أنها لا تزال مرتفعة بالنسبة لتاريخها على المدى الطويل.

ثانيًا: في حين أن الأسواق المالية تشير إلى هبوط ذي صلة بالركود، يُظهر التاريخ أنه لا يجب الخلط بين الأسواق الهابطة والركود التلقائي. وفي الواقع، يحدث التداخل فقط بين اثنين من كل ثلاثة أسواق هابطة في الولايات المتحدة - وبعبارة أخرى، فإن واحدا من كل ثلاثة أسواق هابطة لا يمثل ركودًا. وعلى مدار المائة عام الماضية، قمنا بحساب سبع حالات من هذا القبيل لم تتطابق الأسواق الهابطة فيها مع حالات الركود.

ليس هناك من شك في أن الأسواق المالية تعتبر ان كورونا سيتسبب في ضياع إمكانات هائلة، وهذه مخاطر حقيقية. لكن الاختلافات في تقييمات الأصول تؤكد أن هناك عدم يقين كبير من ما اذا كان هذا الوباء قد يتسبب في ذلك، ويحذرنا التاريخ من رسم خط مستقيم بين عمليات البيع في السوق المالي والاقتصاد الحقيقي.

كيف سيبدو الركود الذي سيتسبب فيه هذا الوباء؟:

على الرغم من أن اتجاهات السوق قد تكون مضللة، إلا أن مخاطر الركود هي حقيقة حتمية. لقد ازداد ضعف الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الاقتصاد الأميركي، حيث تباطأ النمو وأصبحت التوسعات الاقتصادية في مختلف البلدان الآن أقل قدرة على امتصاص الصدمات. وفي الواقع، نعتقد أن هذه الصدمة الخارجية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي في وقت ضعفه هي السيناريو الأكثر احتمالًا لحدوث ركود اقتصادي.

تحدث حالات الركود عادة في واحدة من ثلاث فئات: أولا

ركود حقيقي:

من الناحية الكلاسيكية، تعتبر هذه دورة ازدهار لكنها قد تتحول إلى انهيار وتعرقل التوسع. ومع صدمات العرض والطلب الخارجية القوية التي تسببها عوامل - مثل الحروب أو الكوارث أو الاضطرابات الأخرى - يمكن أن يندفع الاقتصاد الحقيقي نحو الانكماش. وهنا يتيح لكورونا أكبر فرصة لإحداث ضرر كبير بمضيفها.

تأثير السياسة المتعبة:

عندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمستويات عالية جدًا مقارنةً بالوتيرة «المحايدة» للاقتصاد، فإن ذلك يؤثر بشدة على الأوضاع المالية والوساطة الائتمانية، ويؤخر، ويعطل التوسع.

لا يزال هذا الخطر ضعيفًا، وخارج معدلات الفائدة الأمريكية، حيث أصبحت المعدلات منخفضة بالفعل أو حتى سلبية، في حين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي حقق تخفيضًا مفاجئًا بمقدار 50 نقطة أساس. وخارج استجابة السياسة النقدية، تعهد وزراء مالية مجموعة السبع أيضًا بتقديم دعم مالي.

الأزمة المالية:

تتزايد الاختلالات المالية ببطء وعلى مدى فترات طويلة من الزمن، قبل ان تستفحل بسرعة، وتعطل الوساطة المالية ثم تؤثر على الاقتصاد الحقيقي. هناك بعض الاختلافات الملحوظة على مستوى العالم، ولكن من الصعب تحديد مخاطر الأزمة المالية عندما يمر الاقتصاد الأمريكي بظرف حرج. ويشير بعض المعلقين إلى الفقاعة التي حدثت في ائتمان الشركات، كما يتضح من الإصدارات الكبيرة والفروق الضيقة.

ومع ذلك، فنحن لا زلنا نكافح مع مشاكل القروض العقارية في الركود الأخير، لأن ائتمان الشركات أو الديون المودعة في البنوك لا تساعد على تحقيق ازدهارًا اقتصاديًا حقيقيًا (كما هو الحال مع الرهن العقاري الثانوي). ومن الصعب أن نعتقد أن كورونا يساهم في الاختلالات المالية، لكن الضغط قد ينشأ من صعوبة التدفق النقدي، خاصة داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال مطالعتنا لهذا التصنيف نستشف بعض الأخبار الجيدة في فئة «الاقتصاد الحقيقي». فعلى الرغم من أن حالات الركود الحقيقية تتسم بالخصوصية، إلا أنها تميل إلى الاعتدال أكثر من حالات الركود في السياسة أو تلك التي تسببها الأزمة المالية، لأنها تمثل صدمات عابر خاصة بالطلب أو العرض. وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن تكون حالات الركود في السياسة صعبة حسب حجم الخطأ. وفي الواقع، تسبب خطأ السياسية في الكساد الكبير. والذي افرز أزمات مالية كانت هي الأكثر ضررا، لأنها تتسبب في مشاكل هيكلية في الاقتصاد قد تستغرق وقتا طويلا لتصحيحها.

ما هو مسار التعافي المحتمل؟:

سواء كانت الاقتصادات قادرة على تجنب الركود أم لا، فإن الطريق إلى النمو في ظل انتشار فيروس كورونا سيعتمد على مجموعة من العوامل، منها درجة تأخر الطلب أو التخلي عنه، وما اذا كان مصير الصدمة حقًا هو انقضائها او استمراريتها، أو ما إذا كان هناك ضرر هيكلي، من بين عوامل أخرى. ويمكننا أن نرسم ثلاثة سيناريوهات عريضة:

أولا: سيناريو الاقتصاد الحقيقي «الكلاسيكي»، حيث يستطيع الاقتصاد في هذا السيناريو العودة لمعدلات النمو السنوية واستيعاب الصدمة بشكل كامل. وعلى الرغم من أنه قد يبدو متفائلا وسط الكآبة التي تحدث اليوم، إلا أننا نعتقد أنه ممكن.

ثانيا: سيناريو يعتقد باستمرار الصدمة، فبينما يستأنف الاقتصاد مسار نموه الأولي، يتكبد الناتج بعض الخسارة الدائمة. ونعتقد انه محتمل في ظل هذا الوضع، لكن علينا الانتظار لمزيد من الأدلة بشأن الضرر الفعلي للفيروس لتكون هذه الحالة أساسية ومستديمة.

ثالثا: سيناريو يتمخض عن الآثار القبيحة التي قد يفرزها السيناريو الأول والثاني، وفي هذه الحالة علينا ان نتأكد ما اذا كان كورونا سيحدث ضرر هيكلي كبير، مثل التسبب في خلل كبير في جانب العرض الاقتصادي - سوق العمل، تكوين رأس المال، أو عملية إنتاجية. يصعب أن نتخيل ذلك حتى مع الافتراضات المتشائمة.

مرة أخرى، يجدر الرجوع إلى التاريخ لرصد مسار التأثير المحتمل لفيروس كورونا تجريبيًا على الاقتصاد العالمي. وفي الواقع، يمكننا الرجوع لصدمات سابقة، بما في ذلك الأوبئة مثل سارز، وأنفلونزا H3N2 («هونغ كونغ») عام 1968، وأنفلونزا 1952 H2N2 («الآسيوية»)، و 1918 الأنفلونزا الإسبانية.

هل ستكون هناك عواقب اقتصادية دائمة لفيروس كورونا؟:

لفهم ذلك، نحتاج إلى فحص الآلية التي من خلالها تصيب الأزمة الصحية الاقتصاد. إذا كان تصنيف حالات الركود تدلنا على الجانب الاقتصادي الذي من المحتمل أن يهاجمه الفيروس، فإن سبل «العدوى الاقتصادية» تخبرنا أيضا عن كيفية سيطرة الفيروس على مضيفه. هذا مهم لأنه ينطوي على التأثيرات وسبل العلاج الناجعة المختلفة.

هناك ثلاث طرق لإصابة كورونا للاقتصاد:

التسبب في ضربة غير مباشرة للثقة (التأثير على الثروة)

انتقال تقليدي للصدمات الخارجية إلى الاقتصاد الحقيقي عبر الأسواق المالية حيث تصبح جزءًا من المشكلة. ومع انخفاض الأسواق وانكماش الثورة الاسرية، ترتفع معدلات مدخرات الأسرة وبالتالي ينخفض الاستهلاك. ويمكن أن يكون هذا التأثير قويًا، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة حيث يكون امتلاك الأسرة لأصول الأسهم كبيرا، مثل الولايات المتحدة التي تعتقد أن الأمر سيتخذ منحا حادًا (سوق هابطة أكثر احتمالا من التصحيح) وكساد مستمر.

التأثير المباشر على ثقة المستهلك:

في حين أن أداء السوق المالي وثقة المستهلك مرتبطان بقوة مع بعضهما البعض، فإن البيانات طويلة المدى تظهر أيضًا أن ثقة المستهلك يمكن أن تنخفض حتى عندما ترتفع الأسواق. ويبدو أن كورونا سيوجه ضربة مباشرة قوية محتملة للثقة، ما يجعل المستهلكين في المنزل غير قادرين على تخطيط الإنفاق التقديري، وربما متشائمون على المدى الطويل.

صدمة من جانب العرض

الفقرتان أعلاه معنيتان بصدمات الطلب، ولكن هناك مخاطر إضافية عن طريق التاثير السلبي لكورونا على العرض. ومع تأثيره على الإنتاج وتعطيل المكونات الهامة في سلاسل التوريد، تتحول الفجوات إلى مشاكل، ويمكن أن يتوقف الإنتاج كليا، ويمكن أن تحدث إغلاقات وتسريح للعمال.

وسيكون هناك تباين كبير عبر الاقتصادات والصناعات، ولكن مع أخذنا الاقتصاد الأمريكي كمثال، نعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا من الأزمة لكي يحدث ذلك. وبالنسبة لتأثيره على الطلب فإننا نعتبر هذا ثانويًا.

إن فترات الركود هي في الغالب عبارة عن أحداث دورية وليست هيكلية. ومع ذلك، يمكن أن تكون الحدود غير واضحة بين هذه الفترات. ولتوضيح ذلك، كانت الأزمة المالية العالمية السابقة حدثًا دوريًا (سيئًا جدًا) في الولايات المتحدة، ولكن كان لها أيضا عبء هيكلي.

هل يستطيع فيروس كورونا إنشاء إرثه الهيكلي ؟:

يشير التاريخ إلى أن الاقتصاد العالمي بعد الأزمات الكبيرة مثل ما يحدث الان من انشار فيروس كورونا من المرجح أن يتغير إلى شكل آخر من خلال عدد من الطرق الهامة.

إرث الاقتصاديات الصغيرة: يمكن للأزمات، بما في ذلك الأوبئة، أن تحفز على ظهور تقنيات ونماذج تجارية جديدة. غالبًا ما يُنسب الفضل إلى السارس عام 2003 في اعتماد التسوق عبر الإنترنت بين المستهلكين الصينيين، ما سرع من صعود «على بابا».

ومع إغلاق المدارس في اليابان وفي الولايات المتحدة والأسواق الأخرى، هل يمكن أن يشهد التعلم الإلكتروني وتقديم التعليم الإلكتروني عن بعد طفرة؟ علاوة على ذلك، هل تكشف الجهود الرقمية في ووهان لاحتواء الأزمة عبر أجهزة تتبع الهواتف الذكية بشكل فعال.

إرث الاقتصاديات الكبيرة: يبدو بالفعل أن الفيروس سيعجل بظهور سلاسل القيمة العالمية اللامركزية - بشكل أساسي سيضيف للفيروس بعدًا بيولوجيًا إلى القوى السياسية والمؤسسية التي دفعت للامام بنموذج سلسلة القيمة قبل 2016 إلى اتجاه أكثر تشظيًا.

الإرث السياسي: لا يمكن استبعاد التداعيات السياسية، على الصعيد العالمي، حيث يختبر الفيروس قدرة الأنظمة السياسية المختلفة على حماية سكانها بشكل فعال. ويمكن جراء ذلك ان تكون المؤسسات الهشة الضعيفة عرضة للخطر، ما يؤدي الى تحولات سياسية.

واعتمادًا على ديمومته وشدته، يمكن أن يعيد كورونا صياغة الانتخابات في الولايات المتحدة. وعلى المستوى المتعدد الأطراف، يمكن قراءة الأزمة على أنها دعوة لمزيد من التعاون أو على العكس من ذلك تفكيك المراكز الثنائية القطب للقوة الجيوسياسية عن بعضها البعض.

ماذا يجب أن يفعل القادة فيما يتعلق بالمخاطر الاقتصادية؟:

هناك العديد من الرؤى المستقاة من الأسواق المالية وتاريخ الصدمات المماثلة. ومن بين ذلك عدم الاعتماد على التوقعات: حيث تعكس الأسواق المالية حاليًا قدرًا كبيرًا من عدم اليقين. ولا تزال مجموعة واسعة من السيناريوهات ممكنة الحدوث، ويمكن ان تستكشفها الشركات. أيضا هناك من ينصح بعدم السماح بتغيرات الأسواق المالية بالحكم على الأعمال التي تخططها الشركات والمؤسسات، والتركيز فقط على إشارات ثقة المستهلك، والثقة بغرائزك الخاصة، ومعرفة كيفية الاستفادة من بيانات شركتك في المفاضلة بين هذه الأفكار.

ابدأ بالنظر إلى ما بعد الأزمة لاختيار الاقتصاد الجزئي أو الكلي أو الإرث الذي ستتبانه بعد ازمة كورونا؟ وما هي الفرص أو التحديات التي ستظهر على السطح فيما بعد؟ فكر في كيفية معالجة عالم ما بعد الأزمة. هل يمكنك أن تكون جزءًا من الذين يعتمدون بسرعة على التقنيات والعمليات الجديدة وما إلى ذلك؟ هل يمكنك في النهاية أن تجد ميزة في الأوقات الصعبة تصب في صالح شركتك وعملائك ومجتمعك.