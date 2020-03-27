بوتين: روسيا يمكنها التغلب على كورونا خلال 3 أشهر

المصدر: موسكو - وكالات

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ثقته بأن روسيا ستوقف تفشي فيروس «كورونا».

ونقلت وكالة سبوتنك الروسية للأنباء عن بوتين القول إن التغلب على الفيروس مسألة وقت، كما أن بلاده تعتمد على كفاءة العمل المشترك بين الدولة والمجتمع وقطاع الأعمال.

وكانت روسيا اتخذت سلسلة من الإجراءات الشاملة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وشملت تقييد حركة الطيران، ووضع الأفراد المصابين بالفيروس في الحجر الصحي.

وقال بوتين، أمس، لممثلي المؤسسات التجارية: «عندما يتغير الوضع، بالتأكيد سيتغير للأفضل، هذا أمر أكيد».

وأضاف «زملاؤنا يتوقعون أننا سنتعامل مع فيروس (كورونا) خلال شهرين أو ثلاثة، وهذا بالطبع تكهن جيد، لأن بعض الدول تقول إن الحرب على الفيروس ستكون طويلة للغاية».

كما ناقش بوتين مع ممثلي الشركات الإجراءات الاقتصادية التي أعلن عنها، أول من أمس، وتشمل إجراءات مالية لدعم الشركات التجارية والأسر.

وأعلنت السلطات الروسية، أمس، تسجيل حالتَي وفاة و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن مركز الإعلام الحكومي الخاص بمراقبة وضع تفشي فيروس كورونا في روسيا، أن الإصابات الجديدة سجلت في 18 منطقة بالبلاد، معظمها (136 إصابة) في العاصمة موسكو.

من جهة أخرى، قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أمس، إن العاصمة الروسية ستغلق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات ومحال البقالة.

وأضاف، في بيان، أن هذا الإجراء، الذي يشمل أيضاً إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات، سيستمر من غد حتى الخامس من أبريل.