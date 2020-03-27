الحكومة الأفغانية و«طالبان» توشكان على التوصل إلى اتفاق للإفراج عن السجناء

المصدر: كابول - د.ب.أ

تقترب الحكومة الأفغانية وجماعة «طالبان»، من التوصل إلى اتفاق على صلة بعمليات الإفراج عن السجناء، التي شكلت جزءاً من الاتفاق الموقّع، الشهر الماضي، بين «طالبان» والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جاويد فيصل، أمس، إن ممثلين من الجانبين من المقرر أن يلتقوا في أفغانستان، الأيام المقبلة، من أجل إجراء محادثات مبدئية.

وأعلن مجلس الأمن أنه سيتم الإفراج عن 100 من سجناء «طالبان»، بحلول 31 مارس، بعد الحصول على ضمانات من «طالبان» بأن السجناء لن يعودوا إلى القتال. وجرى اتخاذ القرار خلال مؤتمر عبر الفيديو، استمر أربع ساعات بين الجانبين، أول من أمس، بحضور ممثلين من الولايات المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال المتحدث السياسي باسم جماعة «طالبان»، سهيل شاهين، في تغريدة، إن «طالبان» سترسل فريقاً إلى سجن باغرام للتحقق من صحة الإفراج عن السجناء، استناداً إلى قائمة معطاة إلى المسؤولين الأميركيين.