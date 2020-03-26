ترامب: طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، إنه أعلن حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا، بسبب كورونا، لافتاً إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى.

وأكد ترامب، في المؤتمر الصحافي اليومي، لخلية الأزمة حول كورونا في البيت الأبيض، أن حزمة التحفيز أمام الكونغرس هي الأكبر في تاريخ البلاد.

وتابع: "مشكلتنا الكبرى هي نيويورك في مجال مكافحة كورونا، ونرغب بإبقاء الشركات الأميركية قوية ومستمرة في العمل، وتأجيل أولمبياد طوكيو كان قراراً صائباً من الحكومة اليابانية".

وأضاف: "إذا اضطررنا للعودة إلى الكونغرس لمساعدات إضافية، فسنفعل".