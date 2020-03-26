قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ20 حول «كورونا» اليوم

المصدر: الرياض - وام

تعقد السعودية، اليوم، قمة افتراضية استثنائية لقادة مجموعة الـ20، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت رئاسة السعودية لمجموعة الـ20، في بيان لها أمس، إن القمة ستبحث سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي. وأوضحت أن القمة سيشارك فيها إلى جانب أعضاء مجموعة الـ20، منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية. ولفتت إلى أنه ستمثل المنظمات الإقليمية، فيتنام بصفتها رئيساً لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب إفريقيا بصفتها رئيساً للاتحاد الإفريقي، والإمارات بصفتها رئيساً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورواندا بصفتها رئيساً للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.