ألمانيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بـ "كورونا" إلى 31554 حالة و149 وفاة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت ألمانيا عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 31554 حالة فيما تم تسجيل 149 حالة وفاة. بحسب وكالة "رويترز"



وأظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة قد قفز بشكل ضخم، حيث تم تسجيل 4191 حالة جديدة، فيما ارتفع عدد القتلى لـ36، خلال آخر 24 ساعة.



وحذر المعهد من أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح نظرا لأن بعض السلطات المحلية لم تسلم بياناتها في مطلع الأسبوع.



وتحل ألمانيا حاليا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا عليها في محاولة لردع تفشي الوباء.