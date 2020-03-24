السيسي يعلن عن حزمة إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم عن حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان وذلك ضمن تطوير الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

وقال السيسي: «كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن»، وذلك في ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا.

وأضاف السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّه سيتمّ اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصريين.

وأكّد ثقته البالغة في «تجاوب الشعب المصري مع هذه الإجراءات، وبما يحفظ أمان وسلامة الوطن» مختتمًا حديثه بالدعاء لحفظ البلاد والشعب «حفظ الله مصر والمصريين».

