فور عودته من سورية.. وزير الدفاع الروسي يخضع لفحص كورونا

المصدر: موسكو - د. ب. أ

ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد لدى عودته إلى روسيا بعد زيارته لسورية.

وذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية اليوم الثلاثاء أن وزير الدفاع الروسي خضع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد بعد زيارته إلى سورية، وكانت النتيجة سلبية، وذلك بحسب قناة «زفيزدا» الروسية.

ونشرت القناة مقطع فيديو يظهر خضوع وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد في الطائرة التي كانت تقله من دمشق إلى موسكو.

يذكر أن روسيا سجلت أمس الاثنين 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمصابين في روسيا إلى 438 إصابة، دون تسجيل وفيات.