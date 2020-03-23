السعودية تفرض حظر تجوال جزئي لمدة 21 يوما

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، اليوم، أمرا بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء يوم الاثنين 23 مارس 2020م.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تضمن الأمر حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول،وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع،إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه.

ويستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.