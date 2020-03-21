رغم أزمة "كورونا".. كوريا الشمالية تطلق صاروخين وزعيمها يشهد مسابقة مدفعية

المصدر: عواصم - وكالات

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، صاروخين بالستيين قصيرا المدى قبالة ساحلها الشرقي، في آخر حلقة من سلسلة عمليات إطلاق مشابهة قامت بها بيونغ يانغ.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن الزعيم الشمالي كيم جونج أون أشرف على مسابقة في إطلاق المدفعية بين وحدات مجمعة من الجيش، أمس، وبثت صوراً له وهو يتابع المشهد مع ضباط كبار.



ودان الجيش الكوري الجنوبي إطلاق الصاروخين، وقال إنها «غير مناسبة على الإطلاق بالنظر إلى الوضع الصعب الذي يشهده العالم جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونناشدهم بالتوقف فوراً».



وقالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية إن الصاروخين انطلقا حوالي الساعة 6.50 صباحا بالتوقيت المحلي من حول سونتشون بإقليم بيونجان الشمالي، وسقطا في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، وأكدت وزارة الدفاع اليابانية كذلك تجربة الصواريخ الكورية الشمالية.



وجاء إطلاق الصاروخين، بعد واقعتين مشابهتين هذا الشهر عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى وعدداً من المقذوفات، مما دفع الولايات المتحدة والصين لمناشدة بيونغ يانج العودة للمحادثات الخاصة بإنهاء برامجها النووية والصاروخية.