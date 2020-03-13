«الصحة العالمية»: تفشي وباء «كوفيد-19» قابل للسيطرة بتعزير إجراءات التصدي له

المصدر: عواصم ■وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن تفشي فيروس «كوفيد-19» وباء عالمي يمكن السيطرة عليه، إذا عززت الدول إجراءات التصدي له. وفيما أعلنت بكين أن فيروس كورونا تجاوز ذروته في الصين مع تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة فقط في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، عبّر قادة الاتحاد الأوروبي عن استيائهم من قرار الولايات المتحدة فرض حظر من جانب واحد على القادمين من دول منطقة شنغن، دون التشاور معهم.

وتفصيلاً، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، للدبلوماسيين في جنيف «نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه».

وكان غيبريسوس أعلن، مساء الأربعاء، أن «كوفيد 19» أضحى وباء عالمياً، مضيفاً أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفاً خلال الأسبوعين الأخيرين.

وفي بكين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، أمس، أن فيروس كورونا تجاوز ذروته في الصين مع تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة فقط في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، الذي يسجل للمرة الأولى أقل من 10 حالات في يوم واحد.

وأعلن إقليم هوبي تخفيف المزيد من قيود السفر، وسيسمح أيضاً باستئناف الإنتاج في بعض القطاعات في مدينتين ومقاطعتين. وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنغ «بشكل عام تجاوزت الصين ذروة الوباء». وأضاف «الزيادة في الحالات الجديدة تنحسر».

وفي بروكسل، عبَّر قادة الاتحاد الأوروبي، أمس، عن استيائهم من قرار الولايات المتحدة فرض حظر من جانب واحد على القادمين من دول منطقة شنغن، دون التشاور معهم.

وقال مسؤولا الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين وشارل ميشال، إن «فيروس كورونا يمثل أزمة عالمية لا تقتصر على قارة بعينها، وتتطلب التعاون بدلاً من التصرف من جانب واحد».

وقالا في بيان خطي، إن «الاتحاد الأوروبي لا يوافق على قرار الولايات المتحدة فرض حظر للسفر اتخذ من جانب واحد، ومن دون استشارة. الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات قوية للحد من انتشار الفيروس».

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حظر دخول المسافرين الذين زاروا في الآونة الأخيرة أوروبا، إلى الولايات المتحدة، لمدة 30 يوماً، باستثناء الرعايا الأميركيين، في إجراء مشدد يهدف لوقف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في خطاب إلى الأميركيين من البيت الأبيض «لقد قررت اتخاذ إجراءات مشددة، لكن ضرورية لحماية صحة كل الأميركيين». وفي خطابه الذي استغرق 10 دقائق، وصف ترامب فيروس كورونا المستجد بأنه «فيروس من الخارج».

واستثنى ترامب بريطانيا من الحظر، إذ قال إن هذا القرار «لا ينطبق على المملكة المتحدة».

من جهتها، أعلنت إيران، أمس، تسجيل 75 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء انتشار الفيروس، الذي تجاوز عدد المصابين به رسمياً عتبة الـ10 آلاف شخص. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أن في المجمل تسبب الوباء بوفاة 429 شخصاً في إيران.

وسجّلت الجزائر أول وفاة لديها جراء فيروس كورونا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية في بيان أمس.

وفي رام الله، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل إصابة فتاة عشرينية من بيت جالا بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 31.

كما أعلن لبنان، أمس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى ثلاث.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، أنه تم تسجيل حالة وفاة ثالثة في مستشفى المعونات في جبيل.

وأكّد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس، أن الحكومة تتخذ كل الإجراءات المناسبة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والحدّ من انتشاره.

وفي فيينا، أعلن فريق الأزمات الطبية، أمس، عن أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالنمسا.

وسجلت كوريا الجنوبية أقل من 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، لكن السلطات حذرت من بؤرة جديدة في سيؤول، قد تتسبب بتفشي الفيروس في العاصمة.

وفي نيودلهي، أعلن مسؤولون، أمس، إغلاق جميع المدارس والجامعات ودور السينما في العاصمة الهندية حتى 31 مارس الجاري، وذلك ضمن جهود احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس وزراء دلهي، ارفيند كيغروال، للصحافيين «وفقاً لأوامر الحكومة التي صدرت، سيتم إغلاق قاعات السينما حتى 31 مارس الجاري. وسيتم إغلاق المدارس والجامعات التي لا تجرى فيها امتحانات».

من جهتها، قررت السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من «دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والهند، وباكستان، وسريلانكا، والفلبين، والسودان، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإريتريا، وكينيا، وجيبوتي، والصومال».

- إيران تعلن تسجيل 75 وفاة جديدة بكورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات لديها إلى 429.

- كوريا الجنوبية تسجل 114 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» وتحذر من بؤرة في سيؤول.