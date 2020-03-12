الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق

المصدر: أبوظبي - وام

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي أكد أمس الأربعاء، مقتل 3 أفراد وإصابة 10 آخرين في هجوم صاروخي على معسكر التاجي بوسط العراق.

وقال التحالف، في بيان، إن نحو 18 صاروخ كاتيوشا أصابت معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد.

