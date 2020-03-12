بالفيديو.. "عاصفة التنين" تقتل اثنين وتغرق شوارع مصر

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

تعرضت معظم المحافظات المصرية، اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيئ، التي وصلت لحد العاصفة، والتي عرفت باسم "عاصفة التنين"، وأسفرت عن وقوع العديد من الخسائر الجسيمة، منها حادثة قطار، ومصرع شخص وطفلة وغرق شوارع وإغلاق 15 طريقا رئيسيا بين المحافظات، بالإضافة إلى انهيار 29 برجا كهربائيا في مدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد.

وتعرضت حوالي 20 محافظة لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة بعضها متوسط وخفيفة ومتقطعة وغزيرة على بعض المحافظات مع نشاط للرياح، فيما أشارت تقارير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، إلى أنه من بين المحافظات التي تعرضت للأمطار القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، جنوب وشمال سيناء، دمياط، الدقهلية، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، البحر الأحمر، والوادي الجديد.

وأظهرت مقاطع مصورة شوارع غارقة بالمياه، وأيضا كانت شبه خالية، وذلك وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح وصلت حد العاصفة.

وتسببت العاصفة في تصادم قطاري ركاب في القاهرة، كانا قادمين من صعيد البلاد باتجاه العاصمة قبل أن يصدم أحدهما الآخر من الخلف بين محطتي إمبابة ورمسيس، بحسب نشرته صحيفة "المصري اليوم".]