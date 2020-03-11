تعطيل الجهات الحكومية والخاصة فى الكويت لمدة أسبوعين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن إجازة رسمية لمدة أسبوعين تبدأ من الغد 12 مارس على أن يبدأ الدوام يوم الأحد 29 منه.

وكشف المجلس عن تعليق الرحلات التجارية اعتبارا من الجمعة حتى إشعار آخر، وقصرها على الكويتيين وأقاربهم.

ونفى الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد، مشيرا إلى أن جلسة مجلس الوزراء في انعقاد ولم تنته بعد بحسب جريدة الرأي الكويتية.

واشار المزرم إلى عقد مؤتمر صحافي لعرض القرارات المتخذة، داعيا الجميع لتحري الدقة وعدم نشر الشائعات.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر منع التواجد داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها داخل مراكز التسوق فضلا عن إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة. وأوضح أنه تم تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتحذير من مخاطر التجمعات والتوعية بالإجراءات الاحترازية اللازمة بتجنب أسباب العدوى داخل المساجد ودور العبادة بما يراعي الظروف الاستثنائية. وأشار إلى تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية بإصدار قرار بالقواعد والإجراءات اللازمة لانتظام الجهات التي تكون اعمالها ضرورية لسير وانتظام المرافق العامة التابعة لكل منهم.