الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على القصر الرئاسي في كابول

المصدر: أبوظبي - وام

دانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، أثناء تأدية الرئيس الأفغاني، الدكتور محمد أشرف غني، القسم الدستوري.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وعبّرت الوزارة عن أملها في أن يسود الاستقرار أفغانستان، وأن يعم السلام ربوعه، بما يحقق طموحات وآمال شعبه الصديق.