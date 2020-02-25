السودان ومصر وإثيوبيا تتسلم من واشنطن مسودة اتفاق سد النهضة

المصدر: الخرطوم - أ.ف.ب

أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أمس، أن السودان ومصر وإثيوبيا تسلمت مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأميركية، حول كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من ست سنوات.

ومنذ نوفمبر الماضي، دخلت الولايات المتحدة والبنك الدولي كوسيطين لحل الخلافات بين الدول الثلاث حول السد المذكور، وتعقد وفود من هذه الدول مفاوضات، في 28 الجاري، للنظر في مسودة الاتفاق.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، للصحافيين: «تسلمت الدول الثلاث مسودة الاتفاق من وزارة الخزانة الأميركية لتدرسها، وبعدها نجتمع يوم 28 من هذا الشهر في واشنطن».

وأضاف: «90% من القضايا تم الاتفاق عليها، وتبقت نقاط بسيطة لكنها مهمة وهي نقاط فنية، أما النقاط الرئيسة في الملء والتشغيل فتم الاتفاق عليها». ومنذ عام 2001، تبني إثيوبيا سد النهضة بكلفة ستة مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيس لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير في إمدادهما بمياه النيل. وأشار عباس إلى أن المسودة هي ثمرة تفاوض استمر أعواماً بين الدول الثلاث. من جهته، قال المفاوض القانوني السوداني، هشام كاهن، للصحافيين: «المسودة تقول إن الاتفاقية اسمها اتفاقية ملء وتشغيل السد، وتتضمن بنوداً تتحدث عن سلامة السد أثناء التشغيل، وحول البيئة، وكيفية حل النزاعات بين الدول الثلاث».

وأضاف كاهن: «الاتفاقية تتضمن نصاً حول دخولها حيز التنفيذ، وبما أنها اتفاقية دولية فلن تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها، بل بعد مصادقة الدول (المعنية) عليها، وفق نظمها الدستورية».

المسودة تقول إن الاتفاقية اسمها اتفاقية ملء وتشغيل السد.