الاحتلال ينكّل بجـثمان شهيـد في غزة.. والفصــائل الفلسطينيــة تعتبــره «جريمة حرب»

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

ندّدت الفصائل الفلسطينية بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتنكيل بجثمان الشهيد الفلسطيني محمد علي الناعم، بعد قتله في شرق بلدة الفراحين إلى الشرق من خانيونس جنوب قطاع غزة قرب السياج الفاصل، واصفة الواقعة بأنها «جريمة حرب»، حيث رفعت آلية عسكرية إسرائيلية جثمان الشهيد من رأسه، ثم سحبته خلف السياج الحدودي، فيما رحب وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت بالواقعة، وقال: «هكذا ينبغي، وهكذا ستفعل إسرائيل».

واستنكرت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان صحافي، «الحادث الإجرامي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتشال جثمان الشهيد بالجرافة»، وقالت إن «هذا السلوك الإجرامي يعد جريمة حرب بشعة يجب الوقوف عليها من كل مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي».

وطالبت الحركة العالم أجمع بـ«ضرورة توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني، لأن هذا الإجرام وهذا المشهد يعبران عن العقلية الهمجية والإجرامية التي تحكم سلوك قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين».

وقالت حركة «حماس»، إن «تعمد قتل الاحتلال شاباً أعزل على تخوم قطاع غزة والتنكيل بجثته جريمة بشعة تضاف إلى سجل جرائمه الأسود بحق الشعب الفلسطيني»، وحمّلت الحركة إسرائيل المسؤولية عن تداعيات الواقعة، معتبرة أن «هذه السياسة التي يمارسها الاحتلال خطيرة جداً، وتجرّؤ على الدم والإنسان الفلسطيني، وإمعان في جرائم وإرهاب الاحتلال».

وكان فلسطيني استشهد وأصيب اثنان على الأقل بجروح، أمس، في استهداف قامت به قوات الاحتلال على أطراف جنوب قطاع غزة، وقال شهود عيان إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي وقذائف مدفعية شرق خانيونس جنوب القطاع.

وأظهرت مقاطع فيديو لشبان تواجدوا في مكان الحادثة آلية عسكرية إسرائيلية تحتجز جثمان الشهيد، بعد أن رفعته من رأسه وظل معلقاً، ثم سحبته خلف السياج الحدودي لمنع انتشاله من الشبان الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن شابين أصيبا بالأطراف السفلية من الجسد برصاص الاحتلال شرق خانيونس، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما زعمت قوات الاحتلال أنها رصدت شابين فلسطينيين اقتربا من السياج الفاصل وحاولا زرع عبوة ناسفة قبل أن يتم فتح النار عليهما وإصابتهما، من دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

ورحب وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بتنكيل قواته بجثمان الشهيد الناعم، في خانيونس بواسطة جرافة عسكرية، وقال بينيت في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هكذا ينبغي، وهكذا سنفعل، وسنعمل بقوة ضد المخربين، سئمنا الانتقادات المنافقة لليسار الإسرائيلي ضد انعدام الإنسانية باستخدام جرافة من أجل إحضار الجثمان إلينا»، بحسب وصفه.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إن «فاشية الاحتلال وانحطاطه الأخلاقي يظهران مجدداً في التنكيل بجثمان الشهيد محمد الناعم، في منظر تقشعر له الأبدان»، وأوضحت الوزارة في بيان أن «هذه اللقطات المصورة اختار بعض قيادات وأنصار اليمين المتطرف مشاركتها على حساباتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما حصل مع عضو الكنيست متان كهانا، الذي وصف المشاهد بأنها انعكاس مباشر لوجود بينيت في وزارة الحرب، في همجية علنية تجسد حجم تفشي الكراهية والعنصرية في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، يتم ترجمتها باستمرار عبر عمليات القتل والقمع والتنكيل ضد الفلسطينيين».

واعتبرت الوزارة ما جرى «جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وتعيد إلى الذاكرة ما حصل مع المتضامنة الأميركية راشيل كوري حين أقدمت جرافة إسرائيلية على جرفها وإعدامها عن إصرار وتعمّد عام 2003».

آلية عسكرية إسرائيلية رفعت جثمان الشهيد من رأسه ثم سحبته خلف السياج الحدودي.

«الخارجية الفلسطينية»:

«الجريمة تعيد إلى الذاكرة إعدام المتضامنة الأميركية راشيل كوري بواسطة جرافة إسرائيلية عام 2003».

الاحتلال يشدّد إجراءاته في محيط الحرم الإبراهيمي

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية. وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في محيط الحرم الإبراهيمي، وشددت من إجراءاتها على الحواجز المحيطة به والبوابات المقامة على مداخله، ونشرت أفراد الوحدات الخاصة على بعض المداخل والمحاور المحيطة بالحرم، وأغلقت الممرات التي يسلكها المواطنون الفلسطينيون بالشوادر لحجب الرؤية، وجلبت مزيداً من المكعبات الأسمنتية للمنطقة.

الخليل - وفا

البابا فرنسيس يحذّر من «الحلول الجائرة»

حذر بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، أمس، من مغبة «الحلول الجائرة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، وقال إنها لن تكون سوى مقدمة لأزمات جديدة في إشارة في ما يبدو لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم «صفقة القرن».

وأدلى البابا بتلك التصريحات في مدينة باري الساحلية جنوب إيطاليا في ختام اجتماع لأساقفة دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة رئيس أساقفة البطريركية اللاتينية في القدس بييرباتيستا بيتسابالا، وقال: «منطقة البحر المتوسط مهددة حالياً بتفجر الصراع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وفي دول مختلفة في شمال إفريقيا، إضافة إلى ما بين العرقيات المتنوعة والمجموعات الدينية والمذهبية».

وتابع: «لا يمكننا أيضاً تجاهل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مع خطر الحلول الجائرة التي بالتالي ستمهد لنشوب أزمات جديدة».

روما - رويترز