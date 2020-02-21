مصدر مصري: اتفاق "سد النهضة" النهائي لن يكون لصالحنا بنسبة 100%

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

قال مصدر مصري حكومي مشارك في مفاوضات سد النهضة، إن الصياغات الحاليّة من جانب الولايات المتحدة لاتفاق نهائي بين مصر وإثيوبيا والسودان حول "سد النهضة" لن تكون لصالح مصر بنسبة مئة بالمئة.

ونقل موقع "مصراوي" عن المصدر الذي لم يسمه، إن واشنطن لا تصوغ اتفاقية لتكون في صف مصر أو إثيوبيا لكنها بعد سماعها للتفاصيل كاملة تحدد ما سيكون عليه الوضع بما يتماشى مع القانون الدولي.

وأضاف المصدر أن "أفضل ما يراه الأميركيين لن يكون لصالح مصر بنسبة 100%، لكننا نشعر أننا ماضون مع ما يجب أن يكون، ومن ثم نرى أن الاتفاقية ماضية إلى حد كبير مع ما نراه، لأن إثيوبيا كانت متعنتة، ولكن وجود الأمريكان حقق الالتزام إلى حد ما".

وشدد على أن الوفد المصري المفاوض لن يوقع على شيء ليس في مصلحة بلاده.

وأرجع تأجيل توقيع الاتفاق النهائي بشأن السد، إلى الاختلاف حول الصياغات القانونية للاتفاق بين الدول الثلاث، ما نتج عنه تولي الولايات المتحدة والبنك الدولي وضع صياغة الاتفاق وعرضه على الدول الثلاث.