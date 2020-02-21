نتنياهو يقرُّ بناء 2200 وحدة استيطانية في القدس الشرقية

المصدر: القدس المحتلة ■وكالات

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على بناء 2200 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، لتوسيع مستوطنة جبل أبوغنيم جنوب القدس المحتلة، من خلال بناء حي استيطاني جديد، فيما ألغت إسرائيل منع تصدير المنتجات الفلسطينية، بعد حل خلاف بين الجانبين.

وأشارت المواقع العبرية إلى أنه سيتم بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، بالإضافة إلى بناء 4000 وحدة استيطانية في مستوطنة «جفعات همتوس» جنوب القدس المحتلة.

وقال نتنياهو في شريط فيديو: «اليوم لديَّ أخبار رائعة، لأننا نريد إضافة 2200 وحدة سكنية جديدة إلى حي هار حوما (مستوطنة بنيت على جبل أبوغنيم) الذي يقع ورائي، لقد أقمت هذا الحي عام 1997 عندما انتخبت رئيساً للوزراء، على الرغم من اعتراضات من جميع أنحاء العالم». في المقابل، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أمس، أن إصرار نتنياهو على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي دولة فلسطين، «تدمير ممنهج لحل الدولتين»، وأنه يسعى لكسب أصوات اليمين عشية الانتخابات الإسرائيلية، «وسيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف».

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن «محاولة نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي، عشية الانتخابات، على حساب الحقوق الفلسطينية، لن يجلب السلام والاستقرار لأحد، وسيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، ولا يمكن لأحد توقع نتائجهما».

من ناحية أخرى، أنهت إسرائيل منع تصدير المحاصيل الزراعية الفلسطينية، بعد أن وافقت السلطة الفلسطينية على إزالة الحظر على استيراد العجول من المزارع الإسرائيلية، وفق ما أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية، أمس.

- الرئاسة الفلسطينية قالت إن محاولة نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي لن تجلب السلام.