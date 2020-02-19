أردوغان يهدد الجيش السوري بعملية عسكرية.. وروسيا تحذره بـ"سيناريو سيئ

المصدر: اسطنبول -أ ف ب

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بعملية "وشيكة" ضد قوات الجيش السوري في إدلب بشمال غرب سوريا ما استدعى ردا فوريا من روسيا، التي حذرت من أي هجوم ضد القوات السورية.

وجاء ذلك بالتزامن مع نداء عاجل وجهته منظمات إغاثة سورية لوقف إطلاق النار وطلبت مساعدة دولية لنحو مليون شخص نزحوا بسبب عمليات الجيش السوري في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، في أكبر موجة نزوح خلال النزاع المستمر منذ 9 سنوات.

وقال تحالف المنظمات السورية غير الحكومية إن النازحين "يفرون بحثا عن الأمان لكنهم يموتون بسبب الظروف الجوية القاسية وانعدام الموارد المتاحة".

واضاف تجمع المنظمات في مؤتمر صحافي في اسطنبول "نواجه واحدة من أسوأ أزمات توفير الحماية ونتعامل مع حركة كبيرة لنازحين ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه".

وأكد التحالف الحاجة لما مجموعه 336 مليون دولار لتوفير المواد الاساسية والماء والملجأ، والحاجة أيضا لموارد تعليمية لنحو 280 مليون طفل نازح.

وتركيا الداعمة لبعض الفصائل المسلحة في إدلب تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في محادثات مع روسيا، ومنع تدفق جديد للاجئين إلى أراضيها يضافون إلى 3,7 مليون لاجئ سوري تستضيفهم بالفعل.

غير أن أردوغان قال إن المحادثات مع موسكو في الاسبوعين الماضيين فشلت في التوصل "إلى النتيجة التي نريدها" وحذر من أن تركيا قد تشن عملية في سوريا ما لم تسحب دمشق قواتها قبل نهاية الشهر.

وقال أردوغان في خطاب بثه التلفزيون "بات شن عملية في ادلب وشيكاً ... بدأنا العد العكسي، هذا آخر تحذيراتنا".

وطالب القوات السورية بالتراجع إلى ما وراء المواقع العسكرية التركية في إدلب، والتي أقيمت بموجب اتفاق عام 2018 مع روسيا لصد أي هجوم تقوده دمشق.

وسارع الكرملين إلى الرد على تهديد أردوغان محذرا من أن أي عملية ضد القوات السورية ستكون "أسوأ سيناريو".