1900 وفاة بـ«كورونا».. ورفض أممي لأي إجراء مبالغ فيه

المصدر: بكين - أ.ف.ب

حذّرت منظمة الصحة العالمية من المبالغة في اتخاذ الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في وقت قاربت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين، أمس، 1900 شخص، فيما بدأت دول عدة بإجلاء مواطنيها من على السفينة السياحية «دايموند برينسس».

وارتفع بموازاة ذلك عدد الإصابات في الصين القارية إلى 72 ألفاً و300 شخص، وإلى 900 في نحو 30 دولة أخرى في العالم.

رغم هذه الأرقام، سعت منظمة الصحة العالمية، أول من أمس، إلى الطمأنة، مؤكدة أنه خارج مقاطعة هوبي في وسط الصين، لم يصب فيروس كوفيد-19 سوى «نسبة صغيرة جداً من السكان»، ويبلغ معدل وفياته حتى الساعة نحو 2% فقط.

خارج الصين، يسجل أكبر عدد إصابات داخل سفينة «دايموند برينسس» السياحية، الموضوعة قيد حجر صحي منذ مطلع فبراير في خليج يوكوهاما قرب طوكيو.

وتلقى ركابها، البالغ عددهم أكثر من 3700 شخص، أوامر بالبقاء في حجراتهم لأسبوعين، لكن تلك التدابير لم تمنع الفيروس من التفشي، فقد أصاب، بحسب آخر حصيلة، 542 شخصاً على متنها، بعد اكتشاف 88 حالة إضافية، أمس، وفق وزارة الصحة اليابانية.

وبدأت دول عدة بإجلاء مواطنيها من على السفينة. وأجلي أكثر من 300 أميركي جواً إلى الولايات المتحدة، حيث عليهم أن يقضوا 14 يوماً في الحجر.وأعلنت لندن من جهتها، أمس، أنها ستجلي «بأسرع وقت ممكن» مواطنيها الـ74 الموجودين على متن السفينة.

وسجلت إصابة ثانية بين أربعة فرنسيين على متن السفينة>

خارج الصين، يسجل أكبر عدد إصابات داخل سفينة «دايموند برينسس» الموضوعة قيد حجر صحي منذ مطلع فبراير.