على ذمة أحد الأطباء.. "كورونا" يهدد 60% من سكان العالم

المصدر: عواصم -وكالات

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجدّ يشكل "تهديداً خطيراً جداً" للعالم.

وقال غيبريسوس لدى افتتاح مؤتمر منظمة الصحة العالمية حول الوباء في جنيف "وجود 99% من الحالات في الصين سيبقى حال طوارئ كبيرة لهذا البلد، لكن ذلك يشكل تهديداً خطيراً جداً لسائر دول العالم".

وينبغي أن يستعرض 400 عالم خلال يومين وسائل مكافحة الوباء وسيتطرقون إلى أساليب العدوى والعلاجات المحتملة.

وقال مدير المنظمة للمشاركين "أكثر ما يهمّ هو وقف (انتشار) الوباء وإنقاذ الأرواح. بدعمكم، هذا ما يمكن أن نقوم به سوياً".

ودعا خصوصاً كل الدول إلى إظهار "التضامن" عبر تشارك البيانات التي تملكها. وقال "هذا صحيح بشكل خاص في ما يتعلّق بالعيّنات والتسلسل (الجيني للفيروس). ومن أجل الانتصار على هذا الوباء، نحن نحتاج إلى تشارك عادل" للمعلومات.

وأمل غيبريسوس في أن يتوصل هذا الاجتماع إلى "خارطة طريق" في ما يخصّ البحوث التي "يمكن للباحثين والجهات المانحة أن يعتمدوا عليها".

وفي السياق ذاته، قال رئيس قسم طب الصحة العامة في جامعة هونغ كونغ، البروفيسور غابرييل ليونغ، في تصريحات لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الفيروس يهدد نحو 60% من سكان العالم.

وأوضح البروفيسور الذي حضر اجتماع منظمة الصحة، أن "معظم الخبراء يعتقدون أن كل شخص مصاب سيستمر في نقل الفيروس إلى حوالي 2.5 شخص آخر. 60% من سكان العالم عدد كبير للغاية".

وأصيب أكثر من 42600 شخص بهذا الفيروس في الصين القارية توفي ما لا يقلّ عن 1016 منهم.

وخارج الصين القارية، قتل الفيروس شخصين الأول في الفيليبين والثاني في هونغ كونغ وتمّ تأكيد إصابة أكثر من 400 شخص في حوالى 30 دولة.