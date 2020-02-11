بالفيديو.. مدون يعلق صورة الرئيس بوتين في مصعد ويبث تعليقات صادمة

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

قام المدون الروسي بشير دوخوف بتعليق صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مصعد في مبنى سكني في موسكو، ليسجل رد فعل الروس عند رؤيتهم للصورة من دون أن يشعروا.

وقام دوخوف بتصوير ردود أفعال الروس الذين استقلوا المصعد على مدى 3 ساعات وقام ببثها عبر الإنترنت من دون أي خوف.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريراً حول ما قام بهد المدون الروسي، وجاء فيه أن تعليقات الروس لدى رؤيتهم صورة الرئيس بوتين تراوحت بين الاكتفاء بالنظر من دون تعليق خوفاً، وبين تعليقات سلبية مثل "اللعنة"، و"هذا مرعب"، فيما قامت العديد من النساء بالضحك لدى رؤيتهن للصورة في دهشة، فيما قام البعض منهن بالتقاط صورة من خارج المصعد لصورة الرئيس المعلقة.

وكانت تعليقات النساء صادمة وأكثر جرأة من الرجال، حيث قالت امرأة مسنة دخلت المصعد مع كلب "من وضعه هناك؟" قبل أن تضيف: "يا له من كابوس"، فيما نظرت أخرى وراء الصورة كما لو أنها تبحث عن شيء مخفي هناك، قائلة: "هل يمزحون؟ هل هذا حقيقي الآن؟".

وظهر رجل في الفيديو يبحث خلف الصورة في صمت قبل أن يهز رأسه ويتمتم "يا للهول".

ولدى سؤاله عما إذا كان سيواجه التوقيف بسبب الفيديو، قال المدون: "لم يتم استدعائي من مكتب المدعي العام أو من لجنة التحقيق، وأضاف "لا أعتقد حقًا أنني سوف أواجه مشكلات".

ولدى سؤاله عن وجهة نظر الروس في بوتين، أجاب: "بشكل أساسي سلبي، لقد أصبحت أسوأ من العام الماضي. والآن تظهر التعليقات في الفيديو الخاص بي هذا الاتجاه بشكل واضح".

واختصر رأيه الشخصي حول بوتين، وقال: "سلبي للغاية".